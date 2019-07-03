Портников: Вашингтонский «обком» сливает Украину московскому

03.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Главенство новой команды в парламенте Украины может привести к хаосу всю страну, что закончится либо катастрофическим распадом, либо внешним управлением по молдавскому сценарию на ближайшие 40 лет.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С единоличным большинством, будет хаос, непонимание, что делать. Страна будет понемногу погружаться в хаос. Дальше какая-то территория останется менее хаотичной, какая-то станет более хаотичной.

Противодействий не существует. Единственное, что мы можем делать – это защищать институции, но украинский народ оказался неспособен строить институции, поэтому у него два пути: либо полный крах государства, либо внешнее управление этим государством силами, которые договорятся, когда увидят, что институции не действуют. Это США, РФ, ЕС.

Я считаю, что это катастрофический вариант для страны, потому что страна на 20, 30, либо 40 лет останется в серой зоне влияния РФ прежде всего, которая будет куратором всех этих процессов, и потеряет любую возможность нормального геополитического развития и нормальной жизни.

«Вашингтонский обком» будет частью «московского обкома» в данной договорённости. Потому что это будет так, как это происходит сегодня в Молдове. Соединённые Штаты, Россия, Европа достигли договорённостей, но, конечно же, главное влияние – влияние России, потому что Россия рядом, Америка далеко», – рассказал Портников.