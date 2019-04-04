Портнов анонсировал начало зачисток бандформирований радикалов

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов анонсировал процессы против “ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

По его словам, эти процессы начнутся уже через несколько недель- после смены власти на Украине.

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“Друзья, думаю через несколько недель, кроме смены Президента, в стране начнут происходить ещё некоторые процессы. Они коснутся ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений. Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще. Это объективный процесс, потому что впервые за пять лет эту категорию неработающих элементов перестанет поддерживать и финансировать официальная власть – президент, силовики, члены правительства и бизнес-партнеры Порошенко”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

По его словам, смена действующих силовиков “лишит защиты и бродячие по стране бандформирования. Их конфликты, наезды, разборки, крыши и участие во внепроцессуальном правосудии перестанут контролироваться и защищаться властью, что сначала приведёт их к ослаблению, а затем и к постепенной ликвидации или эволюционному исчезновению”.

Портнов также заявил, что считает “разъединение власти и вышеперечисленных групп одной из самых первоочерёдных задач нового президента”.

“С этой задачей надо справиться в первые месяцы”, – резюмировал экс-чиновник.