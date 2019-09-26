26.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Криминал, Политика, Спецслужбы, Украина
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Портнов начинает задавать неудобные вопросы новой власти

Украинский юрист, экс-замглавы АП и инициатор уголовного преследования бывшего президента Петра Порошенко Андрей Портнов обратился к Офису новоназначенного прокурора Руслана Рябошапки с вопросом относительно затягивания новым составом ГПУ расследования в отношении стрелявшего в человека экс-нардепа от Народного фронта Сергея Пашинского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Портнов написал в своем телеграм-канале.

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“Уважаемый офис нового прокурора, можно у вас нижайше поинтересоваться, почему вы до сих пор не инициировали взятие под стражу Пашинского?

Может у вас недостаточно закреплённых нами в судах доказательств его причастности к стрельбе из огнестрельного оружия в киевского прохожего? Может мы недостаточно выиграли за эти почти три года судов о незаконности закрытия против него уголовных дел? Или может у вас просто не хватает на него времени? Или может вы его уже простили?

Мы очень не хотим мешать вам работать, но при прошлом преступном режиме мы в его преследовании подвинулись гораздо дальше, чем сейчас. Ждём ваших быстрых решений и исходим из того, что это вопрос очень публичный и вам придётся принимать по нему решение”, – написал Портнов.

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