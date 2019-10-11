Портнов обьявил войну новому генпрокурору Украины

11.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский юрист и политик Андрей Портнов, инициировавший более десятка уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и его окружения, обратился к новому генпрокурору Украины Руслану Рябошапке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Обращаюсь к Генеральному прокурору. Ув. г-н прокурор, я отвожу Вам очень короткую карьеру по двум причинам. Во-первых, Вы не соответствуете занимаемой должности, а во-вторых, Вы стали оглядывающимся по сторонам порохоботом, за месяц развалили прокуратуру и полностью слили дела предыдущего политического режима. И Вам не нужно прятаться за подчинёнными, это именно Вы, для того чтобы понравиться другим порохоботам, санкционировали новое подозрение Елене Лукаш по полностью фальсифицированному во времена Порошенко делу. Мы Вам по этому поводу достойно ответим”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

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Ранее сегодня Портнов уже обращался через телеграмм-канал у “уважаемым государственным начальникам”. “У меня к вам замечание. Если вы будете так чураться и стесняться моей фамилии, обещаю вам симметричный процесс. У меня к вам тоже вырабатываются комплексы, но я держу себя в руках. Вы тоже держите, потому что плохая примета”, – написал он.

Напомним, во время вчерашнего пресс-марафона с участием президента, Владимиру Зеленскому был задан вопрос относительно того, почему генпрокурор Рябошапка встречается с обвиняемым в убийстве одесситом Сергеем Стерненко, и отказывает во встрече вдове убитого Стерненко военнослужащего ВСУ. Также у Зеленского поинтересовались, зачем ГПУ передала материалы дела Стерненко в СБУ, которое не занимается подобными делами, поскольку они не находятся в подследственности данного ведомства. Зеленский заявил, что эта информация для него “новая” и он ее “изучит”.

Ранее Рябошапка назначил своими заместителями одиозных экс-прокуроров Виктора Трепака и Виталия Касько, людей, замешанных в фальсификации при режиме Порошенко так называемой “амбарной книги партии регионов”, на основании которой в США дали срок бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту. Оба прокурора тесно связаны со структурами Сороса и Байдена и, как отметил нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский, их назначение является “пощкчиной” администрации Трампа от лица Украины.