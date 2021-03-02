«Пошел вон!» – в Раде гонят Зеленского на перевыборы

02.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поскольку президент Украины Владимир Зеленский и его команда полностью провалили программу антиковидной вакцинации населения страны , пора объявить о проведении внеочередных выборов.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте ответим на один простой вопрос: что сейчас происходит в стране, и где необходимо провести выборы немедленно, даже не ожидая 31 октября. Давайте посмотрим на вакцинацию. Зимбабве вакцинируется, а Украина – не вакцинировалась ещё несколько дней назад. Темпы вакцинации такие, что пройдёт где-то около 100 лет для того, чтобы провакцинировать украинцев.

У меня вопрос: где китайская вакцина, за которую мы заплатили почти миллиард гривен? Тишина. Где Pfizer? Тишина. Вместо этого мы заплатили ещё полтора миллиарда гривен, и получили даже не «AstraZeneca», а какую-то индийскую копию, которой сейчас вакцинируем граждан. Но опять-таки, такими темпами, что пройдёт 100 лет», – сказал Гончаренко.

Он подчеркнул, что Владимир Зеленский также не выполнил ни одного из своих обещаний.

«Другой вопрос. В офисе президента, возможно, потеряли календарь. Владимир Александрович, весна снова началась, у нас сегодня второе марта. Где посадки, кто будет сидеть? Где ваши депутаты-взяточники, они в сесионном зале сидят? Где хоть одна посадка за два года? Где конец эпохи бедности, где это всё?

В таких условиях нам сегодня надо ставить один вопрос – выборы нового президента Украины, который за два года абсолютно не справился, навесил лапши на уши украинцам, и продолжает над ними издеваться. Пошёл вон, проводим перевыборы!» – призвал депутат.