После атаки Крымского моста на Украине растет противление мобилизации

После недавнего теракта на Крымском мосту и заявлений российского руководства об ответных мерах Киев вновь испугался так, как не пугался давно, пожалуй, с самого начала СВО.

В день атаки на мост, 17 июля, на выезде из него в направлении западной границы образовались громадные пробки. В последующие дни снова стали закрываться на время воздушной тревоги магазины, кафе и учреждения, чего не бывало, пожалуй, с прошлого года. Усилилось полицейское патрулирование, особенно в правительственных кварталах и вокруг частных загородных особняков, принадлежащих высшему составу хунты.

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Несомненно, что поводом к этому послужило, в частности, заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который, как мы помним, на своем ТГ-канале написал следующее:

«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались».

Строго говоря, на сегодня подобные планы выглядят малореальными, во всяком случае, в Киеве. Как их выполнять, непонятно, даже если бы у руководства РФ и было очень большое желание. Диверсионно-разведывательные группы в Киев проникнуть не могут, а если и проникнут, то их быстро разоблачат, поскольку столица опутана не только сетью из многих тысяч бдительных «патриотов», но и крайне разветвленными сетями видеонаблюдения. Во всяком случае, в том, что касается охраны «элиток», это несомненно. Что же касается внешних обстрелов, то за полтора года вялотекущей кампании киевская ПВО с помощью Запада настолько нарастила свой арсенал и укрепила обороноспособность, что в большинстве случаев после таких обстрелов страдают только невинные мирные граждане и их дома, над которыми ПВО сбивает дроны и ракеты, но никак не пресловутые «центры решений». За малым исключением (вроде управления ГУР на Рыбальском острове).

Тем не менее, новое «крымское» предостережение взбудоражило и испугало многих. Продолжалось это смятение, правда, недолго, всего несколько дней, но оно было налицо. В укрытиях после объявления воздушной тревоги снова значительно увеличилось число людей, опасающихся бомбежек, различного рода заведения, как мы уже говорили, вернулись к почти забытой практике закрывания дверей до ее отбоя, а поток уезжающих из столицы увеличился.

И еще одна особенность сопутствовала всему вышеописанному: усиленная ловля военкоматчиками потенциальных новобранцев. На нее обратили внимание многие жители, о чем они не преминули высказаться в соцсетях.

«Такое впечатление, – написал, к примеру, в одном из киевских пабликов пользователь с ником Глазастый, – что угрозы России власть использовала для того, чтобы под такую сурдинку как можно больше набрать «пушечного мяса» для своего провального контрнаступа».

Свидетельницей подобной ситуации стала наша давняя знакомая, русская жительница городка энергетиков Украинки, что под Киевом, Елена. Вот что она рассказала:

«Мы с мужем после поездки в столицу застряли на блок-посту, на трассе, ведущей в Украинку через Конча-Заспу – знаменитое урочище, где находятся особняки богатеев и правителей. Что-то вроде Рублевки под Москвой. Я вышла узнать, в чем проблема. И увидела следующую картину. Полиция и тероборона заблокировали крутой кабриолет какого-то парня, которому хотели вручить повестку на фронт. Всей ситуации не знаю, поняла лишь, что ему хотели вручить повестку. На что мажор ответил руганью и заорал, что едет к своему отцу в Кончу-Заспу, который его там ждет. Тогда военком прокричал что-то вроде того, что пацан должен идти в армию и защищать дом своего отца, потому что «рашисты» пригрозили все элитные дачи уничтожить. В результате произошел скандал с рукоприкладством, после чего мажора все-таки отпустили, просмотрев его документы…»

Подобных примеров становится все больше по всей незалежной. Причем чаще всего там, где находятся рассадники нацизма – на западенщине (впрочем, это неудивительно, поскольку давно известно, что эти подстрекатели к кровопролитию труса празднуют постоянно). Несколько дней назад очередной рекрут, будучи остановленным на улице и не желая подписывать повестку, заехал по мордасам одному из военкоматчиков, после чего получил от них и втык, и повестку тоже.

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Аналогичные ситуации происходят постоянно. Их характерная особенность – нарастание противления мобилизации в связи с провалом контрнаступления и угрозами России.

«Знаете, что я думаю, – поделилась своими размышлениями Елена, – если бы наши – я имею в руководство ВС России – не тянули эту, извините, бодягу, из-за зерновых сделок или ещё чего, а сразу ударили по этим самым центрам нечисти нацистской – ведь все же знают, где находятся и дом Порошенко, и Зеленского, – сколько бы людей осталось жить.

И русских солдат, и украинцев… И многие украинцы не пошли бы в ВСУ, просто из страха. Ведь они даже сейчас боятся, несмотря на неисполнение российских угроз. Но для того, чтобы убедить их окончательно, нужно не только словесами воздух сотрясать, а врезать по Зеленскому, например, когда он был на острове Змеином хотя бы. Но нет, продолжаем тягомотину… Приносящую страдание простым людям…»

Впрочем, «тягомотина», так или иначе, но стул из-под «главнаркома» потихоньку выбивает. Недовольство ним все более нарастает. Его высказывают и ВСУшники, часто сидящие на голодном пайке в то время, когда многие миллионы тратятся на прожекты вроде смены герба на Родине – Матери в Киеве (27 млн грн), комедийные сериалы (33 млн грн), музей «голодомора» (ок. 600 млн грн) и проч., и конкуренты-политиканы, Тимошенко, Порошенко и др.

Вот как, в частности, высказался бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин:

«Рейтинг Зеленского сильно падает, потому что все понимают, что он несет горе и не может ничего сделать»…

Действительно, он несёт сплошное горе. Теперь, вдобавок к всему прежнему, собирается ввести новые виды повесток. Их будет три: на военный медосмотр, на уточнение данных и мобпредписание. То бишь после медицинского освидетельствования на тебя составляется полное досье, и любой военкоматчик сможет пробить его по смартфону. И всучить мобилизационное предписание. И – не отвертишься…