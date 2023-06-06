После Каховской ГЭС нацисты нацелились на ЗАЭС – эксперт

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Украинские террористы под руководством западных кураторов подорвали ГЭС в Новой Каховке для того, чтобы угрозами разрушения ЗАЭС и других техногенных катастроф – вынудить Россию согласиться на заморозку конфликта.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Борис Межуев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трагедия с Каховской ГЭС – это первый шаг в целой серии возможных опасных технологических катастроф, самая страшная из которых может произойти с Запорожской АЭС. Понятно, что есть непосредственная угроза гражданским людям и с той, и с другой стороны, есть проблемы с водоснабжением, с личной безопасностью», – сказал Межуев.

Он подчеркнул, что угрозами новых техногенных катастроф Запад и Киев попытаются выторговать заморозку конфликта.

«Эта катастрофа означает, что продолжение военных действий, по крайней мере, на этой территории, просто недопустимо. В конечном счёте, я думаю, Запорожская АЭС и то, что может с ней произойти – это следующий шаг в этом направлении. Я думаю, есть перспектива заморозки этого конфликта, которая ещё на прошлой неделе казалась невозможной. Уже все стороны заявили об этом, включая Госсекретаря США, сегодня это уже войдёт в повестку», – продвигал свой нарратив политолог, известный, как “нетвойнист”.