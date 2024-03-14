После отставки экс-президенты Чехии назвали натовские бомбардировки Югославии «грубой ошибкой»

Алексей Топоров.  
14.03.2024 13:20
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия, Чехия


Бывшие президенты Чехии Вацлав Клаус и Милош Земан в интервью чешскому телевидению по случаю 25-летию членства страны в НАТО пожалели о признании независимости Косово.

При этом они осудили бомбардировки Югославии Североатлантическим альянсом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывшие президенты Чехии Вацлав Клаус и Милош Земан в интервью чешскому телевидению по случаю...

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В начале интервью Земан повторил свою прежнюю позицию о том, что бомбардировки Югославии в то время были грубой ошибкой НАТО, за что он извинился перед президентом Сербии Александром Вучичем.

Клаус согласился с этим мнением и напомнил, что во время агрессии он был крайне рассержен тем, что правительство Чешской Республики согласилось на то, что самолеты НАТО, бомбившие Югославию, будут пролетать над территорией Чехии.

«Бывший президент Косово Хашим Тачи в настоящее время предстал перед Международным уголовным трибуналом в Гааге за военные преступления, а с ним также ряд ведущих представителей косовского руководства. Я сказал, что Косово, по сути, является террористическим государством. И подкрепил свое мнение радикальными аргументами, такими как изъятие органов (албанскими боевиками) даже у живых людей», – сказал Земан.

Земан заявил, что допускает, что подобное насилие имело место и с сербской стороны, но он подчеркнул, что оно происходило в гораздо меньших масштабах и не носило системного характера.

 «Мы с Клаусом расходились во мнениях по многим вопросам, но никто из нас не думал подписывать соглашение о назначении посла Чехии в Косово», – добавил Земан.

Он обратил внимание на то, как Приштина обращается с сербами на севере Косово, что, по его мнению говорит о том, что там установлен отнюдь «не нормальный демократический режим».

«Мне показалось скандальным, что тогдашний министр иностранных дел Шварценберг признал Косово без дебатов в правительстве и даже не сообщив президенту Чехии, которым был в то время я, что что-то подобное произойдет. Я был очень зол на Шварценберга, поскольку этого никогда не должно было произойти», – сказал Клаус.

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