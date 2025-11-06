«После Покровска теряем Славянск. И всё» – ВСУшник
Падение Покровска чревато крупными проблемами и серьезно ухудшит ситуацию для ВСУ в Донбассе.
Об этом на канале журналиста Николая Фельдмана заявил ВСУшник с позывным «Историк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Противник по чуть-чуть, но давит всё ближе к Славянску и Краматорску. Сейчас, если они возьмут Покровск и полностью возьмут под контроль Гришино, у них открывается трасса на Доброполье…
Если они выйдут сюда, они вообще смогут уже просто сунуть вверх – и весь этот кусок той территории просто потом отхватят… И всё. Было понятно, что Покровск стратегически важный. И врать не надо в своих докладах, как всё хорошо там», – заключил укро-боевик.
