«После Покровска теряем Славянск. И всё» – ВСУшник

Игорь Шкапа.  
06.11.2025 20:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 843
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Падение Покровска чревато крупными проблемами и серьезно ухудшит ситуацию для ВСУ в Донбассе.

Об этом на канале журналиста Николая Фельдмана заявил ВСУшник с позывным «Историк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Падение Покровска чревато крупными проблемами и серьезно ухудшит ситуацию для ВСУ в Донбассе. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Противник по чуть-чуть, но давит всё ближе к Славянску и Краматорску. Сейчас, если они возьмут Покровск и полностью возьмут под контроль Гришино, у них открывается трасса на Доброполье…

Если они выйдут сюда, они вообще смогут уже просто сунуть вверх – и весь этот кусок той территории просто потом отхватят… И всё. Было понятно, что Покровск стратегически важный. И врать не надо в своих докладах, как всё хорошо там», – заключил укро-боевик.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить