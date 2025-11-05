После Покровска ВС РФ получат широкое поле для маневра – от Запорожья до Краматорска, – бойцы СВО

Анатолий Лапин.  
05.11.2025 15:03
  (Мск) , Киев
Просмотров: 212
 
Дзен, Донбасс, Запорожье


После освобождения Покровска российская армия получит широкие возможности для маневра – войска могут быть направлены как на штурм Запорожского направления, так и на освобождение Краматорска и Славянска.

К такому выводу в эфире видеоблога «Центральный канал» пришли бойцы спецназа ВС РФ, участники СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После освобождения Покровска российская армия получит широкие возможности для маневра – войска могут быть...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По их мнению, если ВС РФ не будут пытаться штурмовать Славянско-Краматорскую агломерацию «в лоб», то операция не затянется на годы.

«Освобождение Покровска нами – это формирующая операция на Славянск-Краматорск», – сказал экс-спецназовец Александр Арутюнов, известный как Razvedos.

А меня, например, больше радует на запад, да, уход в тылы группировки «Днепр». Это их защитная линия: Орехов-Гуляйполе, напротив которой мы сидим… Кто-то говорит о Славянске-Краматорске, хотя это на минимум, на мой взгляд, минимум на год-два, – добавил боец с позывным «Ксанти».

Арутюнов подчеркнул, что все можно решить быстрее:

«В чём проблема, это минимум на год-два, если мы не сможем изолировать район. Если мы не будем штурмовать Славянско-Краматорскую агломерацию, а будем обходить, беря в классическое окружение, когда у нас будет внешнее кольцо, которое будет держать внутреннее кольцо, когда будет поддавливать внутрь, – история нам говорит всегда однозначно, если гарнизон сколь угодно укрепленного города будет лишен возможности ротировать личный состав, менять, вывозить раненых, осуществлять ротацию личного состава, он в относительно короткие сроки (падет)».

– Полгодика, – согласился с ним «Ксанти».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить