06.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Политика, Происшествия, Строительство
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После распада социалистической Югославии Балканы стали беззащитными перед землетрясениями

Балканские страны, находящиеся в зоне высокой сейсмической опасности, практически не готовы к крупному землетрясению, что доказала недавняя трагедия в Албании.

Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время землетрясения 26 ноября в Албании погиб 51 человек, сотни попали в больницы и превратились в бездомных. Трагедия стала предупреждением для региона, который в прошлом был опустошен более мощными землетрясениями. Эксперты предупреждают: он плохо подготовлен к следующему большому землетрясению», – говорится в статье.

Автор утверждает, что сменяющие друг друга правительства балканских стран не предотвратили риски, связанные со старением зданий.

«Еще они поощряли строительный бум в 1990-е годы, во время перехода от коммунизма к капитализму, когда стандарты безопасности часто отходили на второй план. В результате миллионы людей живут в домах, которые вряд ли переживут сильное землетрясение», – пишет издание.

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