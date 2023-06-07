После разрушения плотины Украина двинет войска на Белгород – Карасев

Анатолий Лапин.  
07.06.2023 14:16
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


После разрушения плотины Каховской ГЭС и разлива воды Украина может отказаться от наступления на херсонском направлении и перебросить свои войска отсюда на Донбасс.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После разрушения плотины Каховской ГЭС и разлива воды Украина может отказаться от наступления на...

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По мнению Карасева, не исключена активизация боевых действий на приграничных территориях России.

«Если эти территории, подтопленные, не могут уже быть плацдармом для наступлений, контрнаступлений, как ни называй, потому что как по такой воде можно, тогда, наверное, все военные резервы, военные возможности будут перемещаться на север. В том числе и на Белгородскую область, поближе к Белгородской области, к северным границам Украины с Российской Федерацией», – сказал эксперт.

«Поэтому, основным направлением военного удара или наступления и, соответственно, обороны, становятся именно не южные регионы, не Херсон – то, что касается сухопутного коридора. Об этом все говорили, что главное? Это прорыв на юге или выход на сухопутный коридор, перерезать… а вот, на севере.

Поэтому я не исключаю активизацию боевых действий и концентрацию боевых действий – техники, живой силы с обеих сторон именно на Донбассе. Южный Донбасс и дальше туда, на север непосредственно к границам и приграничным регионам Российской Федерации», – заявил Карасев.

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