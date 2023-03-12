После развала России и захвата Урала займёмся Китаем – нацист на львовском ТВ

Тарас Стрельцов.  
12.03.2023 18:59
  (Мск) , Львов
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Д.Б., Дзен, Китай, Россия, Украина


Украина должна расширить свои границы до Урала и начать войну с Китаем.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады, член националистического «Легиона Свободы» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна расширить свои границы до Урала и начать войну с Китаем. Об этом...

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«Согласно континентальной школе геополитики, Украина – это Хартлэнд, это сердце Евразии. И, кто контролирует Хартлэнд, тот контролирует Евразию, а кто контролирует Евразию, тот контролирует мир.

Соответственно, именно поэтому две Мировые войны происходили на территории Украины и за Украину», – сказал бандеровец.

По его мнению, Украина должна полностью контролировать территорию вплоть до Урала и Кавказа.

«Не могут существовать в одном геополитическом равновесии имперская Россия и независимая Украина. Поэтому неминуемо, чтобы мы сохранились как нация и страна, мы должны развалить Российскую империю, и построить там пространство национальных государств.

Мы должны стать великой страной, как минимум региональным лидером, который будет контролировать пространство до Урала, до Кавказа, который вместе с Польшей и странами Балтии создаст балто-черноморскую ось безопасности», – добавил Сиротюк.

Бандеровец похвастался, что после победы над Россией мира не наступит, и у Киева появится новый смертельный враг – Китай.

«Падение Российской империи приведёт к ещё большим поползновениям Китая, и Украина будет противостоять диктаторским замашкам со стороны Востока. Поэтому наше будущее – это будущее великой страны и великой нации», – подытожил Сиротюк.

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