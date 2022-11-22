«После войны украинской экономики не будет» – киевский экперт

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Экономики на Украине уже нет, украинцы наполовину существуют за счёт помощи иностранных партнёров, подачек которых хватает только на продолжение войны.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперту напомнили заявление главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, который говорил, что ракетные обстрелы Россией энергетических и инфраструктурных объектов только 15-го ноября принесли убытков около миллиарда долларов.

«Как вы думаете, наша экономика справится с этими всеми вызовами, если учитывать все эти программы и международную донорскую поддержку?», – спросила ведущая.

«Экономика не выдержит, – однозначно, – ответил Амелин. – Мы уже видели бюджет, утверждённый на следующий год, более половины дохода этого бюджета – это помощь иностранных партнёров. Но нужно понимать, что эта помощь не будет большой, не будет долгой. Нам нужно создавать сейчас условия для восстановления украинской экономики».

Он добавил, что необходимо уже начинать готовиться, поскольку «когда закончится война, у нас не будет экономики».

«С фронта вернутся сотни тысяч украинцев, у которых не будет работы, и нам нужно уже сегодня делать антикризисные мероприятия и программы для стимулирования украинской экономики. Это и налоговая реформа, о которой мы говорим с начала этого года. Это и проведение пенсионной реформы, потому что она сегодня не выполняет своей функции. И только при проведении пенсионной реформы – даёт возможность для запуска на Украине рынка капитала, нужного украинскому бизнесу, потому что кредиты под 25-30% не могут быть, потому что польские компании получают кредиты под 5-7%, и уже на стадии проектирования бизнеса мы проигрываем, потому что экономики нет, и себестоимость продукции на Украине будет выше, чем у поляков, и других стран», – переживал эксперт.