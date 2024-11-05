«После выборов в США нас ждет ужасный конец или ужас без конца» – украинская пропаганда

Победа любого из кандидатов в ходе сегодняшних выборов президента США не сулит Украине ничего хорошего.

К такому выводу приходят украинские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Трамп – это ужасный конец, а Камала – это ужас без конца. Сами решайте, что лучше», – приводит РБК-Украина слова одного из представителей украинской власти, у которого поинтересовались, кто из двух кандидатов предпочтительней для Украины.

Эта оценка основана на убежденности, что США в любом случае будут «выходить» с Украины, независимо от того, кто победит на выборах.

«Расхожий аргумент о том, что Америка уже слишком много вложилась в Украину, слишком глубоко тут увязла, следовательно, не бросит нас только из нежелания потерять «инвестиции», к сожалению, не выдерживает проверки практикой. Самый яркий пример – Афганистан, в который американцы и вложили куда больше, во всех смыслах слова, и увязли в нем гораздо глубже. И все равно, когда было принято решение, США оттуда ушли. Пусть и способ, в который это было сделано, считается одним из главных провалов Белого дома за время каденции Байдена», – отмечается в публикации.

Впрочем, автор оговаривается, что способ выхода при Трампе и Харрис будет отличаться. Первый может сразу обрубить помощь, вторая будет делать это поэтапно, перекладывая ответственность на европейцев. При этом в статье выражается надежда, что США не допустят полнго разгрома Украины, поскольку это будет выглядетьб «как очевидное унижение Америки на международной арене и усиление ее заклятых врагов».

«Но при этом те же исследования показывают, что для американского обывателя совершенно все равно, где именно будет проходить восточная граница Украины и какой флаг будет реять над селами Донбасса – те вещи, которые (если верить социологии) до сих пор очень важны для уверенного большинства украинцев», – сокрушается РБК-Украина.

В материале прогнозируется, что «давление на Киев с целью «принуждения к миру после выборов наверняка усилится, поскольку прекращение войны при условии сохранения Украины как независимого государства «можно будет легко «продать» и демократическому, и республиканскому избирателю».

«Конечно, такой грустный вариант развития событий – далеко не единственный. Внешняя конъюнктура имеет свойство меняться. И примерно через год для Украины она может стать куда более приятной. Например, после смены власти в Германии на более решительную, по итогам очередных выборов. И в случае, если к следующей зиме в стране-агрессоре действительно начнут нарастать серьезные внутренние проблемы. В таком случае, осталось лишь продержаться, причем меньше, чем держались до сих пор», – пытается подсластить горькую пилюлю.