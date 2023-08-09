Последнее слово за Вашингтоном. Когда немецкие ракеты ударят по русским городам?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия еще не приняла официального решения о поставках на Украину ракет, дальность действия которых достигает 500 километров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили в посольстве ФРГ в Москве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Решения федерального правительства о поставках ракет Taurus на Украину нет», сообщили дипломаты в ответе на запрос «Известий».

Впрочем, член комитета по международным делам Бундестага Евгений Шмидт (Альтернатива для Германии» считает, что правительство, скорее всего, пойдет по пути эскалации украинского конфликта.

«Когда-то говорили, что Германия ни в коем случае не должна поставлять танки, а теперь «Леопарды» горят в степях Запорожья. То же самое, скорее всего, будет и с ракетами. Политики до последнего момента отрицали возможность поставок подобного рода вооружения, сейчас же об этом идут дискуссии. Как это обычно происходит, постепенно готовится общественное мнение», – полагает Шмидт.

Он обращает внимание, что достаточно воинственно настроены не только в правящей коалиции, но и в оппозиции из ХДС.

«Последние заявления в бундестаге звучат всё в той же воинственной парадигме: дальнейшая эскалация, поддержка украинского режима, поставки вооружений. Несмотря на то что Украина терпит поражение в широко анонсированном наступлении, совершенно ничего не добившись, потеряв огромное количество техники и, к сожалению, людей, политику дальнейшей конфронтации здесь пока еще не пересматривают», – говорит немецкий политик.

Его соратник по партии, депутат Бундестага Мальте Кауфманн настаивает на том, что Германии следует больше сфокусироваться на укреплении обороны собственной страны.

«Мы считаем, что бундесвер должен оставаться способным защитить свою страну. Нам нужно оружие для нашей собственной защиты. Исходя из этого, сейчас не стоит поставлять более тяжелое оружие, — убежден он.

Примечательно, что, по данным свежего исследования, проведенного институтом изучения общественного мнения Forsa, 66% немцев не одобряют поставки ракет Taurus Украине. Поддержали такое решение 28% респондентов. А порядка 48% респондентов не верят, что отправка оружия поможет Украине вернуть территории.

Экономист Института рыночной интеграции и экономических исследований (MIWI) в Мюнхене Юрий Кофнер говорит, что Германия терпит крупные убытки, поставляя оружие Киеву и проводя антироссийскую политику.

«С февраля 2022 года налогоплательщики Германии были вынуждены направить на Украину оружие и финансовую поддержку на сумму почти €20 млрд. Германия приняла 1,1 млн украинских беженцев. Расходы на это составили на сегодняшний день почти €14 млрд. Санкции и принуждение к покупке дорогого американского танкерного газа уже обошлись немецкой экономике более чем в €160 млрд. Таким образом, финансовая нагрузка только на одно домохозяйство составляет почти €4,7 тыс. По итогам мы прогнозируем сокращение немецкой экономики на 0,3% в 2023 году, — заявил Кофнер «Известиям».

Экономист Института рыночной интеграции и экономических исследований (MIWI) в Мюнхене Юрий Кофнер подчеркивает, что Германия терпит крупные убытки, поставляя оружие Киеву.

«С февраля 2022 года налогоплательщики Германии были вынуждены направить на Украину оружие и финансовую поддержку на сумму почти €20 млрд. Германия приняла 1,1 млн украинских беженцев. Расходы на это составили на сегодняшний день почти €14 млрд. Санкции и принуждение к покупке дорогого американского танкерного газа уже обошлись немецкой экономике более чем в €160 млрд. Таким образом, финансовая нагрузка только на одно домохозяйство составляет почти €4,7 тыс. По итогам мы прогнозируем сокращение немецкой экономики на 0,3% в 2023 году», – говорит Кофнер.

Кроме того, аналитики указывают, что Берлин действует в фарватере внешней политики своих союзников по НАТО, в первую очередь США.

«Общая стратегия Евросоюза, в том числе Германии, достаточно четко согласована с США. И на сегодня она предполагает расширение номенклатуры поставляемых на Украину вооружений. Вероятность, что в Германии будет принято положительное решение, велика, но что касается количества, ничего не ясно. Однако по предыдущим примерам мы видим, что решение о номенклатуре принимается, но количество такое, что переломить военную ситуацию явно невозможно», – сказал историк и политолог Петр Федосов.

Экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт уверен, что решающее слово о поставках Украине дальнобойных ракет будет за Вашингтоном.

«Думаю, будет очень серьезное давление на правительство со стороны США. Всё зависит от воли в Вашингтоне — захотят ли там усугубить конфликт или все-таки сказать «нет». Но я в этом очень сильно сомневаюсь. Главные задачи конфликта — разрушить экономику ЕС, создать серьезные проблемы для России и остановить развитие Китая», – отметил Гердт.