Последний бросок ВСУ на Крым: военкор оценил все возможные варианты

Высохшее дно Каховского водохранилища, превратившееся в пустыню, больше не является естественной преградой для наступления ВСУ. Теоретически боевики киевского режима могут на это пойти, но в таком случае им нужно оголять Запорожское направление.

Об этом заявил военный корреспондент, автор телеграм-канала Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире «Первого севастопольского» военкор рассказал, что с разрушением дамбы вода смысла все прежние фортификационные укрепления. Поэтому пришлось их делать заново.

«Ну, готовиться как – все минировать. Тот же рецепт, который был нашими подразделениями выполнен на Запорожском направлении, и это себя оправдало. Плюс пристрелка вероятных направлений наступления – это тоже запорожский успех и опыт. И многое из этого сделано, основная линия обороны была восстановлена. Мы же помним, что после подрыва дамбы киевским режимом часть наших оборонительных линий была смыта – линии минирования, передовые наблюдательные пункты. И по мере высыхания дна все это было восстановлено. Поэтому пробовать наверняка они будут и активно лезут, к этому надо относиться спокойнее. Насколько у них там получится – это вряд ли, потому что все-таки основные резервы у них на Запорожском направлении, и на Херсоне все-таки для них это будет вспомогательным таким фронтом, если они вообще попытаются его открыть», – считает Сапоньков.

Еще весной публиковались карты вероятного направления атаки ВСУ, целью которой был сухопутных коридор в Крым и захват самого полуострова. До сих пор этот план не реализован, и, судя по всему, ему не суждено сбыться.

«У них логистических вариантов нет особо много. То есть они собирались пробиться в Крым со стороны ударов на Мелитополь и далее Бердянск, либо второй вариант, который они пытались реализовать – это удар на Угледар и на Урожайное. Как раз Старомайорское, которое сейчас мы видим в новостях. Оттуда пытались прорваться на Мариуполь и далее перерезать желательно в двух местах, хотя бы в одном. И после этого, опять-таки, от Мелитополя уже можно было бы пытаться пробиться на Крым», – отмечает Сапоньков.

«Но запасной вариант, на который они рассчитывали, это как раз высадка в районе Олешек и трассы Херсон – Крым, и вдоль неё попытаться рассечь все-таки ударом туда – сторону на Геническ. Но об этом очень легко рассуждать, глядя на карту, без измерения расстояния, а там расстояние в сотни километров, которые нужно пройти по подготовленной к обороне местности – там три линии обороны, опять-таки, минные поля», – подчеркнул обозреватель.

Он напомнил, что на данном этапе наши подразделения создали плацдарм на Купянском направлении в 8 километров шириной. Также был создан плацдарм на Сватовском направлении порядка 4 четырех километров шириной.

«Поэтому у противника резервы растягиваются, и если попытаться прорваться в Крым даже с Херсонского направления, то это, как минимум, надо снимать подразделения с Запорожского направления. Мы, в свою очередь, начинаем давить на Купянском направлении. Поэтому могут быть такие небольшие действия, нацеленные на PR – допустим, высадиться и захватить какой-нибудь плацдарм на Олешках, поднять там украинский флаг и радостно помахать, сказав, что мы двигаемся. Но именно в реальном продвижении – уже едва получится, потому что за два месяца они все-таки уже сильно сточили свои резервы. Поэтому в этом плане основная работа не то, чтобы уже выполнена нашими парнями на Запорожье, но очень удачно им удалось сбить наступательный потенциал для рывка на Крым. Не хочу всё-таки быть прям сплошным оптимистом, но я не вижу вариантов, чтобы было невозможно сделать», – заключил Сапоньков.