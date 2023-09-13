«Последствия непредсказуемы»: в ООН раскритиковали поставки Украине оружия

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США планируют поставить на Украину дальнобойные ракеты, начиненные кассетными боеприпасами.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил представитель России Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, американские боеприпасы часто не срабатывают и несут в себе угрозу для гражданских на десятилетия вперед.

«Судя по поступающим сообщениям, администрация Байдена готовит решение о поставках киевскому режиму ракет большой дальности с кассетными боеприпасами. При этом, по данным исследовательской службы Конгресса США, до трети кассет из новых боеприпасов могут не разорваться и остаться в земле в качестве угрозы на многие десятилетия для мирных граждан. И это при том, что, по единодушному мнению, военных экспертов, кассетные боеприпасы не дадут Украине преимущества на поле боя, так как они обладают меньшей пробивной силой, чем обычные. Спрашивается, чем руководствуются в Вашингтоне и Лондоне, санкционируя очевидные преступления и есть ли у наших коллег хоть какие-то остатки совести?», – заявил Небензя.

Французский постпред Никола де Ривьер в своем выступлении стал рассуждать на тему мирных переговоров, но сразу же подчеркнул, что его страна и дальше будет накачивать Украину оружием. Напомним: Франция уже поставляет Киеву дальнобойные крылатые ракеты SCALP.

«Мы ожидаем реальных политических переговоров, в ходе которых решение будет принимать сама Украина. Мы ожидаем создание условий для таких дипломатических переговоров на международном уровне. Вместе с тем, Франция будет и дальше оказывать поддержку, когда и сколько это будет необходимо для того, чтобы вместе с партнерами помочь украинскому народу сохранить суверенитет и территориальную целостность», – сказал де Ривьер.

Бразильский дипломат при этом уличил французского коллегу в двуличии и подчеркнул, что никакая поставка оружия не способствует мирному разрешению конфликта.

«Мы полагаем, что расширение поставок оружия в любую конфликтную зону не поможет мирному урегулированию. В частности, поставки все более разрушительных видов оружия подстегивают эту спираль и гонку вооружений, и мир становится практически недостижим. Последствия войны также непредсказуемы. Еще один фактор нестабильности, связанный с поставками боеприпасов и оружия в конфликтные зоны, – это риск отвлечения в руки негосударственных игроков, в том числе, уголовных элементов и террористических групп», – заявил представитель Бразилии.