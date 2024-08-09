«Последует беспощадный удар» – профессор Василенко спешит эвакуироваться из Киева

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Жителям Киева стоит эвакуироваться, потому что в ближайшие дни ВКС России могут нанести мощный «карательный удар» по украинской столице.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завтра же я выезжаю из Киева. Потому что удар может быть нанесён в выходные, и удар совершенно беспощадный. Мотивирую это чем. Естественно, в ходе этих штурмов пострадало гражданское население, такого не могло не быть. От чьего огня – это уже такое дело. Пострадали от наших обстрелов, тому свидетельством многочисленные русские блогеры», – сказал Василенко.

«Поэтому у Путина развязаны руки: кровь за кровь, око за око. И он теперь, не стесняясь, может бить и по гражданским объектам, мотивируя это тем, что вот, посмотрите, украинские фашисты-бандеровцы нанесли удар по нашим яселькам, садикам, и прочее. То есть, война приобретает ожесточённый характер эскалации. В ответ на наши действия будут приняты адекватные карательные меры», – добавил он.