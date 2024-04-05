«Послушай голос и пырни губернатора». Кто стоит за покушением на Чибиса?

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Вооруженное нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло в городе Апатиты, где он встречался с жителями.

Мужчина подбежал к чиновнику, когда тот выходил из ДК «Строитель», и нанес удар ножом в живот. Нападавший попытался убежать, но был ранен росгвардейцем в ногу и задержан.

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Чибис получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу. Ночью ему была сделана операция. Утром губернатор уже выложил видео в своем тг-канале.

«Сейчас буду восстанавливаться и в бой, только вперед», – сказал Чибис.

Как выяснилось, на главу Мурманской области напал 42-летний Александр Быданов – житель Апатит. СК сообщает, что он напал на Чибиса, потому что испытывал к нему личную неприязнь. При этом, Быданов не был лично знаком с Чибисом.

СМИ добавляют, что нападавший якобы «слышал голос в голове». С ним будут проведены необходимые судебные экспертизы.

Быданов ранее судим за то, что сбил человека и уехал с места ДТП. После утверждал, что это не он. Позже он въехал на тачке в припаркованное авто и покинул место ДТП. После вчерашнего нападения ему грозит 20 лет.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль дело с нападением на Чибиса. Первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал Чибису побыстрее поправиться и вернуться в строй.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал нападение на губернатора Мурманской области «вероломным актом против всех жителей России».

«Какими бы ни были его мотивы, агрессия в сторону представителей власти – это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом. Такими же методами террора действуют украинские неонацисты», – написал Слуцкий в своем тг-канале.

Скандальная тележурналистка Ксения Собчак связывает нападение на Чибиса с намеченным ранее на сегодня визитом в Апатиты Медведева. Вчера вечером визит был отменен.

«Через два часа после этого там напали на Чибиса — около 22:20», – пишет Собчак.

Обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла радуется тому, что Быданов не был связан ни с какой политической организацией.

«Давненько у нас не случалось терактов против губернаторов. «Голос в голове» – хорошо, что не боевая организация социалистов-революционеров… Однако где была охрана?», – пишет Перла.

Однако публицист Егор Холмогоров допускает наличие в деле украинского следа.

«Не хотелось бы накаркать, но нельзя исключать, что Колл-Центры перешли из режима «Послушай Голос и подожги трансформатор» в режим «Послушай Голос и пырни губернатора», – пишет Холмогоров.

Солидарен с ним публицист Сергей Мардан:

«Приказ напасть на губернатора 42-летнему жителю Апатитов отдали «голоса в голове». Осталось установить номера телефонов с которых эти голоса звонили».

Поддерживает эту версию и политолог Павел Данилин:

«Связано ли покушение на Чибиса с врагами? С хохлом или с Западом? Точно утверждать нельзя. На первый взгляд – нет, и скорее оно на бытовой почве. Но возможно и связано. Голоса могли не только в голове, но и в компьютере следы оставить. В общем, тут не хи хи, тут надо разбираться до малейших нюансов».

Блогер и журналист Вадим Манукян отмечает:

«Уверен, что ситуация с покушением на губернатора Чибиса станет мощным сигналом на тему усиления охраны первых лиц регионов».

А политолог Александр Сайгин указывает:

«Чибис – реально один из немногих губернаторов, кто ходит без охраны и очень часто появляется на массовых мероприятиях среди людей. В Апатитах главная психиатрическая больница региона находится. Ну давайте поговорим о деградации психологической и психиатрической помощи в стране».

Либералка, политолог-иноагент Екатерина Шульман предсказывает, что такого рода нападения будут теперь случаться в России постоянно.

«Батюшки-святушки, как же надоел этот косплей 1900-ых: «русский стиль», трехгрошевый мистицизм, административное отупение и индивидуальный террор. Но вообще, граждане и наблюдающие, имейте в виду: судя по статистике потребления алкоголя, продаж антидепрессантов и транквилизаторов, постановок на учет к наркологам и психиатрам, практике телефонных мошенников и мировому опыту военного ПТСР, мы имеем и будем иметь дело с Империей Психозов», – каркает Шульман.

Политолог Сергей Марков возражает ей, что нападения вероятны не только в России.

«Таких актов насилия психически больных и в России и в мире становится все больше. И будет ещё больше. Психика людей не выдерживает сумасшедшего мира», – написал Марков.

Политолог Дмитрий Севрюков подчеркивает, что таких нападений на глав регионов в России еще не было никогда.

«Но и таких терактов, как в «Крокус Сити Холле», не было уже больше двадцати лет. Терроризм взялся активно прописываться в РФ в самых разных своих формах, причем именно тогда, когда страна и ее силовое звено не расслаблены от мирной и сытой жизни, а собраны в кулак и консолидированы перед лицом многочисленных вызовов. В отличие от трагедии в «Крокусе» в случае с Чибисом в Апатитах пока никто не говорит и не намекает на украинский след, но чем дальше, тем становится очевидней, что за достижением целей денацификации и демилитаризации вопросы борьбы с терроризмом оказались на втором плане. Между тем, терроризм не дремлет и начинает проявляться как в традиционных, так и в новых разновидностях, требуя к себе повышенного и даже первостепенного внимания».