Посол Израиля обвинил украинские СМИ в тиражировании фейков

13.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Израиль не планирует запускать совместное с Украиной производство какого-либо вида оружия и беспилотников.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил посол Израиля на Украине Йоэль Лион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он опроверг информацию украинских СМИ о том, что возможность такой кооперации активно обсуждается между странами.

«Я не знаю, какая газета опубликовала этот материал, но это, безусловно, было вырвано из контекста и никогда я такого не говорил… Я даже не слышал об этом ничего до вопроса депутата парламента я даже не слышал о таком проекте. Думаю, это фейковая новость. Вот именно так распространяются неправдивые новости. Может, кто-то хочет навредить отношениям между Украиной и Израилем», – заявил Лион.

Ранее, РБК-Украина привело слова израильского посла, сказанные на еврейской конференции.

«Мы находимся в состоянии войны с другой страной. Поэтому нам очень тяжело, когда мы одной рукой должны держать щит, а другой строить нашу страну. Это ноу-хау, которое мы бы хотели разделить с Украиной. Но, возможно, существует нечто кроме беспилотников, что мы бы могли производить совместно с Украиной», – сказал Лион.

Также он рассказал, что Израиль помогает Украине в создании реабилитационного госпиталя для военных, поскольку «в войне важно не только военное оборудование, но и дух людей».