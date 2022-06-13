Посол ЛНР в РФ объяснил смысл смены правительств в Донбассе

13.06.2022  23:15 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Строительство, Экономика


Смена правительства, которая уже началась в ДНР, необходима в связи с изменением приоритетов: теперь задача стоит не выжить в состоянии войны, а начать восстановление с перспективой на дальнейшее развитие.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил  посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Смена правительства, которая уже началась в ДНР, необходима в связи с изменением приоритетов: теперь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«У нас новые требования к власти, новые пожелания. Должна быть новая власть, которая будет соответствовать другими требованиям. Не будет стоять необходимость выжить в состоянии войны. Сейчас нужно будет всё восстановить и заложить основы для будущего серьёзного развития. Мы хотим понимать, что Донбасс в будущем будет таким же локомотивом, каким он был столетие назад.

Мы хотим понимать, что сейчас можно заложить ту основу, которая позволит создать специальный климат экономический, дать возможности прорастать инициативам, запускать новые технологии. Это сегодня будут требовать от власти, то есть к власти будет совершено другой критерий оценки – не то, что мы выжили и начали платить пенсию.

Всё, ребята, это было хорошо, но это было пять лет назад. Сейчас будет совершенно другой вопрос от тех людей, которые будут возвращаться, и тех, которые хотят вдохнуть полной грудью», – рассказал Мирошник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть