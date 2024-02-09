Посол России в Сербии: «Вопрос Косово решится после победы на Украине»

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По мнению российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко, проблема Косово будет решена согласно Резолюции СБ ООН 1244, но после победы России в украинской войне.

Об этом дипломат рассказал сербской редакции радио Sputnik, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Посол считает, что победа России на Украине близка.

«С нею связана и вновь актуализируется большая роль Совета Безопасности в решении косовской проблемы…. Эффективное решение Совета Безопасности и разрешение косовского вопроса на основе резолюции 1244 с учетом интересов Белграда, к которому Косово принадлежит по закону, возможно только в изменившихся геополитических условиях. Когда, в конце концов, мир и международное сообщество преодолеют диктатуру и господство Запада, а это непросто», – отмечает дипломат.

Он уверен, что это станет возможным, и косовский вопрос будет гораздо легче решить, когда в украинской войне победит Россия.

«Мы не сомневаемся, что победим. Становление мира в новых условиях напрямую связано с нашей победой на Украине», – сказал Боцан-Харченко.

Посол добвыил, что те процессы, которые Запад проворачивает на Украине, начались в Югославии периода распада.

«Началом стали войны в Хорватии, в Боснии и Герцеговине и другие антисербские действия. 250 тысяч человек были изгнаны из Хорватии. Это невероятное число. И мы прекрасно знаем, сколько было репрессий и действий против сербов. Начиная со Словении в 1991 году, Запад занял антисербскую позицию. Она продолжилось в Хорватии и Боснии. Все западные СМИ во главе с CNN были полностью антисербскими. Это очень похоже на то, что существует сейчас – русофобия и запрет нормального мышления».

Боцан-Харченко напомнил, что разница между русским и украинским языками больше, чем между сербским и хорватским, но в Хорватии запретили кириллицу, как в Киеве – сам русский язык. Это былм первые шаги.

«Лишили прав, ликвидировали школы, культуру, памятники. Все это сейчас с новой силой делается в Косово. Борьба с коренным населением. Что начал делать киевский режим при поддержке Соединённых Штатов Америки после государственного переворота 2014 года. Поэтому на Донбассе, в Крыму высказались за возвращение в состав России», – рассказал дипломат о российско-югославских аналогиях.

Посол убежден, что на сербах Запад опробовал свои жестокие методики исключительно потому, что считал их «малыми русскими».

«На момент распада Югославии Сербия или Союзная Республика Югославия, проявила достаточную независимость, суверенитет и собственное мнение. Что уже тогда было неприемлемо для Запада. Разрушенные с его помощью страны не имели права ни на позицию, ни на голос, а должны были следовать идеологии Запада. Потому-то Сербия не нравилась, стала камнем преткновения или костью в горле. Конечно, для Евросоюза приемлемы только те члены, которые без вопросов исполняют, что им велят, лишают себя всего, от культуры до экономики, совершенно мирным путем», – резюмировал российский посол.