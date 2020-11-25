Посол Великобритании, сбежавшей из ЕС, тащит туда сербов – публицист

25.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский публицист, экс-главред журнала НИН Слободан Релич отметил двуличность посла Великобритании в Боснии и Герцеговине Мэта Филда, который принуждает страну вступить в ЕС, откуда его государство сбежало.

Об этом публицист написал колонку в Sve o Srpskoj, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Английская пословица гласит, что «люди очень щедры на то, что для них ничего не стоит». Эти слова, как нельзя лучше подходят британскому послу в Сараево Мэтту Филду, характеризуя его попытки доказать, что «на самом деле» представляют из себя Дейтонские соглашения, – пишет Релич. – Дипломатические усилия Мэта выстроены в следующей парадигме: все больше и больше угроз и все больше и больше бессмысленных пряников.

Цитирую: «Боснии и Герцеговины необходимы многочисленные и решительные действия, если она действительно хочет присоединиться к Европейскому союзу», – сказал британский дипломат по случаю 25-й годовщины подписания Дейтонских мирных соглашений.

После чего вы заходите в интернет и в гугл, чтобы проверить, этот ли человек, продвигающий «вступление в ЕС», действительно является послом Соединенного Королевства, или может быть Королевства Нидерландов? Нет, это не ошибка. Великобритания, которая в драматических условиях проводит с Брюсселем раздел наследства, предлагает «вхождение в ЕС» другим странам. Сказать, что это лицемерно – ничего не сказать».

При этом публицист отмечает, когда жители Балкан ждут, что англичане предложат им что-то, что хорошо для них самих, то они сильно ошибаются.

«Нет, они не воспринимают нас так же, как и нормальных англичан. Они относятся к нам, как к домашним любимцам. Если вы молодцы, они похлопают вас по голове и наградят. И вы виляете хвостом», – иронизирует Слободан Релич. – А если вы забудете, что на них нужно смотреть с радостью и преданностью, они решат, что пришло время хвост этот оторвать».

При этом автор статьи уверен, что в своей политике Филд действует по тем же принципам, что и Верховный представитель по БиГ в 2002 – 2006 годах, британец Пэдди Эшдаун, которого СМИ в свое время «называли «деспотом на Дрине» и «маленьким махараджей» из-за того, как он управлял несчастной БиГ».

«Мистер Филд придерживается «гениальной мысли» мистера Эшдауна о том, что «Дейтон – это фундамент, а не потолок». На этой основе Мэтт Филд выдвигает свою гениальную идею: «Дейтон не высечен в камне», и те, кто ссылается на «оригинальный Дейтон» или критикуют исключительное право интерпретировать «дух Дейтона», игнорируют прогрессивные тенденции…

Когда до разрушения Югославии возникла идея демократии, основанная на принципе «один гражданин – один голос», демократический мир, который также презентовал себя как «международное сообщество», отверг ее. Потому что это получалось в пользу сербов! То есть, если говорить о принципах, все плюсы доставались наиболее многочисленному народу», – замечает Релич.

При этом, по словам автора статьи, подобный принцип британцы почему-то совсем не против использовать в БиГ.

«Я не понимаю, почему бошнякские политические лидеры в БиГ защищают государство, в котором будет применяться избирательный принцип «один гражданин – один голос ». Этот принцип, на первый взгляд демократичный, применим только в моноэтнических государствах…

За последние сто лет нигде в мире не поддерживалось стабильное многонациональное государство, и основная проблема везде одна и та же: не удалось подавить доминирование самой многочисленной нации в многонациональном государственном союзе. Это доминирование является естественным следствием принципа «один гражданин – один голос».

И это спровоцировало вооруженные конфликты в БиГ, а сегодня разжигает ненависть и эмиграцию», – сказал не так давно (в 2018 году ) в Сараево Даворин Рудольф, действительный член Хорватской академии наук и искусств, член World Academy of Art and Science и профессор международного права», – дает цитату сербский публицист. – Махатма Ганди определенно знал английский язык лучше, чем наши бошняки.

И вот его краткое наставление для людей, готовых думать своей головой: «Если вы видите, как две рыбы дерутся на дне океана, знайте, что поблизости англичанин».