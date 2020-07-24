Постмайданная власть вооружила армию преступников и получила теракты

24.07.2020, Москва, Владимир Гладков

После государственного переворота в 2014 году киевская власть создала военизированные подразделения, в которых обучила и вооружила тысячи преступников, которые сегодня совершают многочисленные террористические акты по всей стране.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Связь между луцкими и полтавскими событиями заключается в том, что в обоих случаях преступления совершали участники «АТО». Но они совершали преступления не потому что так захотели, а потому что уже сидели в тюрьме, один привлекался два раза и сидел десять лет, а второй трижды привлекался к уголовной ответственности.

Я хочу сказать, что в 2014 году после государственного переворота, когда господин Турчинов привлекал в ряды вооружённых сил людей с уголовным прошлым, он должен был отдавать себе отчёт, чем будут заниматься эти люди.

То есть государство обучило преступников навыкам ведения боевых действий, обращению с взрывчатыми веществами и так далее, а они это использовали не для защиты страны, они это использовали на мирной территории для достижения своих целей», – отметил Килинкаров.

Он напомнил, что на Украине создано множество вооруженных подразделений из преступников и маргиналов.

«Как можно было этих преступников вообще привлекать в вооружённые силы? К примеру, подразделение «Азов», я просто напомню, что это одно из подразделений МВД, или допустим, батальон «Торнадо», который возглавлял рецидивист с множеством судимостей – это как-то алогично», – сказал политик.

Отметим, что в связи с медицинской реформой на Украине массово закрываются психдиспансеры и тысячи тяжело больных украинских боевиков остались предоставлены сами себе.

Также напомним, ранее в Житомирской области местный охотник в районе села Новоселица расстрелял семерых боевиков АТО, выпивавших с ним на рыбалке.

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