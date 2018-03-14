14.03.2018, Москва, Михаил Рябов

985 просмотров

Постпред России разгромил англичан на Совбезе ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с резкой критикой в адрес властей Великобритании, которые накануне обвинили Москву в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Как вы думаете, выгоден этот инцидент России накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу? Зато я знаю несколько стран, для которых этот инцидент и обвинения в адрес России чрезвычайно выгодны. Но я в соответствии с принципом презумпции невиновности не буду называть их по имени», – сказал Небензя.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По его словам, бывший двойной агент Скрипаль «не представлял никакой угрозы» для России после того, как получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

«Зато он прекрасно подходит на роль жертвы, которой можно оправдать любую немыслимую ложь, грязь, черный пиар в отношении России. Мы неоднократно предупреждали, что какая-то провокация в этом роде накануне известных событий может случиться. Власти Соединенного Королевства ведут курс на сознательное очернение России, не гнушаясь никакими методами», – сказал постпред.

Небензя напомнил, что еще в начале 90-х Россия прекратила советские разработки нового химического оружия, а в 2017 году было завершено уничтожение его остатков (в отличие от США), что подтверждено международными наблюдателями.

«В середине 90-х годов западные спецслужбы вывезли на запад ряд специалистов. Их имена известны, а также некоторую документацию. И продолжили исследования в данном направлении. В том числе, США и Великобритания», – указал представитель РФ.

Он вновь подчеркнул, что Москва возмущена голословными обвинениями в свой адрес.

«Уже не требуется демонстрировать пробирки с неизвестным белым веществом. Достаточно написать письмо, содержащее вопиющие обвинения в отношении суверенной страны. Это же мы наблюдаем по Сирии. Теперь в число нарушителей конвенции пытаются записать Россию…

Хочу напомнить о послужном списке участия Великобритании в незаконных вооруженных нападениях на независимые государства. В том числе, использованием ложных доказательств. Югославия, Ирак, Ливия – это привело к неисчислимым страданиям мирного населения. Вы не забыли, что Великобритания известна как государство, прибегающее к практике целевых убийств с помощью дронов?» – сказал постпред России.

По его словам, Москва предлагает Лондону провести совместное исследование обнаруженного отравляющего вещества. «Другого пути просто нет», – сказал он.