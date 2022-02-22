Постпрепд России в ООН: Теперь Донбасс под защитой нашей армии

Признание Россией независимости ЛНР и ДНР никак не влияет на «Минские соглашения», которые должны выполнять Украина.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил представитель Российской Федерации Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат напомнил о том, что Россия с 2014 года безрезультатно призывала Киев к прямому диалогу с республиками Донбасса и выполнению «Минских соглашений».

«Из выступления ряда наших коллег может сложиться впечатление о том, что признание Россией ЛНР и ДНР произошло внезапно, без каких-либо причин. Разумеется, это не так. Стоит напомнить, что ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Украины еще в 2014 году, но признали мы их только сейчас, несмотря на высокую поддержку такого шага, как в республиках, так и в российском обществе с самого начала.

Верх тогда взяли надежды на то, что украинский майданный режим одумается и перестанет разговаривать со своими гражданами на востоке языком пушек, обстрелов и угроз.

Мы не раз убедительно просили Киев услышать чаяния жителей Донбасса и русскоязычных жителей страны, уважать их вполне законное стремление использовать родной язык и обучать на нем своих детей, а также чтить память тех, кто освобождал их землю от фашистов, а не тех, что воевал на их стороне и приложил руку к убийству сотен тысяч человек в ходе Второй мировой войны», – сказал российский дипломат.