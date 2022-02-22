Постпрепд России в ООН: Теперь Донбасс под защитой нашей армии
Признание Россией независимости ЛНР и ДНР никак не влияет на «Минские соглашения», которые должны выполнять Украина.
Об этом на заседании Совбеза ООН заявил представитель Российской Федерации Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Дипломат напомнил о том, что Россия с 2014 года безрезультатно призывала Киев к прямому диалогу с республиками Донбасса и выполнению «Минских соглашений».
«Из выступления ряда наших коллег может сложиться впечатление о том, что признание Россией ЛНР и ДНР произошло внезапно, без каких-либо причин. Разумеется, это не так. Стоит напомнить, что ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Украины еще в 2014 году, но признали мы их только сейчас, несмотря на высокую поддержку такого шага, как в республиках, так и в российском обществе с самого начала.
Верх тогда взяли надежды на то, что украинский майданный режим одумается и перестанет разговаривать со своими гражданами на востоке языком пушек, обстрелов и угроз.
Мы не раз убедительно просили Киев услышать чаяния жителей Донбасса и русскоязычных жителей страны, уважать их вполне законное стремление использовать родной язык и обучать на нем своих детей, а также чтить память тех, кто освобождал их землю от фашистов, а не тех, что воевал на их стороне и приложил руку к убийству сотен тысяч человек в ходе Второй мировой войны», – сказал российский дипломат.
По его словам, похоронить «Минские соглашения» не получится, поскольку Россия их стороной не является, о чем Москва неоднократно заявляла.
Постпред России также предостерег Украину от наступления на республики Донбасса, напомнив, что теперь их официально защищает российская армия.
«Хотел бы призвать наших западных коллег одуматься, отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже. Никто, кроме вас, не сможет сдержать милитаристские планы Киева и заставить его прекратить обстрелы и провокации против Луганской и Донецкой народных республик, которые в новых условиях могут иметь особо опасные последствия. В соответствии с подписанными сегодня соглашениями и на основании обращений республик, функции по поддержанию мира на их территориях будут осуществлять Вооруженные силы Российской Федерации», – подчеркнул Небензя.
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