Поствыборное послевкусие: жизнь на Украине резко подорожала

28.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Едва только на Украине завершились местные выборы, как резко подскочили цены.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Выборы на Украине прошли, и предвыборную волну политпиара закономерно сменила хмурая реальность и энное удорожание стоимости жизни украинцев.

С 26 октября на всех АЗС «незалежной» опять выросли цены на автомобильное горючее. Это уже второе октябрьское подорожание топлива. Оба раза ценники увеличивались примерно на 1 грн/л. топлива.

Предлагаю сравнить цены на автомобильное горючее на Украине и в ДНР, чтобы убедиться, что в европейской колонии, хоть и не европейская жизнь, зато точно европейские ценники.

По данным Минэкономразвития ДНР по состоянию на 26 октября стоимость бензина А-92 в «державе» составляет 65,10 руб/л. В ДНР цена топлива этой же марки равна 46, 73 руб/л.

Литр бензина А-95 на Украине стоит 68, 16 руб. Автомобилисты Донецкой Народной Республики платят за аналогичный вид горючего 48, 75 руб/л.

Цена дизельного топлива в украинской колонии также намного дороже, чем в ДНР. За 1 литр дизтоплива украинцы платят 65, 9 руб/л., а жители нашей Республики – 48, 78 руб/л.

Продолжает дорожать на Украине и автогаз. Стоимость метана там достигает 37, 93 руб/л., а пропан-бутана – 36,14 руб/л. В то время как в ДНР цена аналогичных видов автомобильного топлива равна соответственно 21,00 руб/л. и 27,03 руб/л.

Но одним только подорожанием топлива «сюрпризы» для украинцев от «покорных слуг» не заканчиваются. С 1 ноября ещё на 35 процентов вырастет цена природного газа для бытовых потребителей. В последнем осеннем месяце жители Украины заплатят за 1 кубометр потребленного «голубого топлива» 17, 091 руб. В эту цену не включена стоимость транспортировки газа, которая также обходится населению «державы» в копеечку. Напомню, что для дончан тариф на природный газ составляет 2, 598 руб/м3.

Украинские политики называют подорожание тарифов на природный газ умеренным. Но такое «умеренное» повышение коммуналки жители Украины считают коммунальным геноцидом. И это действительно геноцид.

Вспоминается, как в конце 2013 года на роковом для «незалежной» майдане недореволюционер Арсений Яценюк обещал украинскому народу снизить «кабальные» тарифы на газ на 30 процентов. Люди поверили. Майдан победил. Но его преступные лидеры забыли о своих «красивых» лозунгах, сразу же повысив всю коммуналку почти на 100 процентов. «Здобулы»! Доскакались…

С 2014-го тарифы на ЖКХ в «незалежной» повышались энное количество раз. В 2019 году кварталовец Владимир Зеленский накануне президентских выборов пообещал их снизить. Однако, после триумфальной победы комика оказалось, что пан Зе всего лишь пошутил, и вместо снижения коммунальных тарифов подписался под их неоднократным и значительным ростом. И уже второй год результат горьких Зе-шуток отражается в худеющем кошельке обманутого населения Украины.

Политика недобросовестных чиновников украинской колонии напоминает мне известную цитату Михаила Жванецкого: «Мы им обещаем-обещаем, обещаем-обещаем, а им всё мало!». Но после местных выборов на Украине приостановятся даже сладкие обещания народных избранников – для украинского населения настала пора «отрабатывать» те деньги, которые власть имущие потратили на проведение предвыборной кампании. А ведь они, со стопроцентной вероятностью, не просто захотят вернуть «вложенное», но и получать «дивиденды» от своих (???) «инвестиций». Догадайтесь, за чей счёт…