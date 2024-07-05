«Потенциал санкций исчерпан» – на Украине истерика из-за мировой популярности России
Страны западного блока и их «партнёры» не имеют никаких инструментов экономического или политического влияния на Россию.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил известный нетрадиционной ориентацией телеведущий-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я абсолютно не представляю путь, который должен привести к присутствию российских представителей на каком-то саммите мира. Даже если на стороне Украины будет мировое большинство.
Но мы увидели, сколько стран готовы нас поддержать в таком формате. Но их столько, сколько есть. На десять больше-меньше – не имеет никакого значения, потому что никаких инструментов влияния на Россию у этих стран нет», – сказал Портников.
«Запад исчерпал свой санкционный потенциал, Россия опирается на помощь стран Глобального юга. А они, как мы видим, не собираются прекращать свой бизнес.
Вон, на саммите ШОС Путин стоит на коллективной фотографии рядом с Си Цзиньпином, рядом с руководителями стран Центральной Азии, премьером Пакистана, президентом Турции, эмиром Катара. Стоит, деньги капают. Премьер-министра Индии на этом снимке нет, но он собирается в Москву буквально на днях», – горестно добавил русофоб.
Спасибо!
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