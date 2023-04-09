«Потери огромные»: украинский генерал о ситуации в Артемовске
Из-за неспособности оборудовать актуальные фортификационные сооружения украинские подразделения в Артёмовске несут огромные потери.
Об этом в эфире канала «Прямой FM» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Если кратко о ситуации в Бахмуте, то она очень сложная. Городские бои никогда не были простыми, а бои, которые идут уже не один месяц, и огромные потери, которые понесли украинские воины, – это достаточно большой груз.
Почему-то на соседних направлениях эти вопросы [инженерных сооружений] командиры и начальники смогли решить. И решить таким образом, что насыпка вала вдоль дорог вдоль линии фронта позволяет, в большинстве случаев, скрыть технику. Это достаточно простой выход из ситуации, не нужно ничего придумывать. Но на бахмутском направлении с инженерными сооружениями почему-то проблематично, так, может, стоит посмотреть, как у соседей?
Вопрос фортификационных сооружений и подготовки города Бахмут был в своё время провалено. И то, что мы имеем сейчас – это неготовность наших подразделений на этих участках», – возмутился Кривонос.
Генерал отметил, что ВСУ на линии боестолкновения повторяют ошибки 2014 года, разбрасывая свои подразделения небольшими отрядами по разным участкам.
«Кроме того, много вопросов касательно правильности использования подразделений. Зачем дробить подразделения, вместо того, чтобы держать их единым кулаком? Это даёт большую способность солдатам воевать, и повышает ответственность командиров по участку. А если бригаду или батальон разрезали на куски и побросали на разные участки, то он не несёт никакой ответственности и только наблюдает со стороны.
Это ошибка, которую давно необходимо решить. К сожалению, мы наступаем на грабли 2014 года», – подытожил генерал.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.