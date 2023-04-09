«Потери огромные»: украинский генерал о ситуации в Артемовске

Из-за неспособности оборудовать актуальные фортификационные сооружения украинские подразделения в Артёмовске несут огромные потери.

Об этом в эфире канала «Прямой FM» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если кратко о ситуации в Бахмуте, то она очень сложная. Городские бои никогда не были простыми, а бои, которые идут уже не один месяц, и огромные потери, которые понесли украинские воины, – это достаточно большой груз.

Почему-то на соседних направлениях эти вопросы [инженерных сооружений] командиры и начальники смогли решить. И решить таким образом, что насыпка вала вдоль дорог вдоль линии фронта позволяет, в большинстве случаев, скрыть технику. Это достаточно простой выход из ситуации, не нужно ничего придумывать. Но на бахмутском направлении с инженерными сооружениями почему-то проблематично, так, может, стоит посмотреть, как у соседей?

Вопрос фортификационных сооружений и подготовки города Бахмут был в своё время провалено. И то, что мы имеем сейчас – это неготовность наших подразделений на этих участках», – возмутился Кривонос.