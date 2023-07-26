«Потому что их родители злодеи» – укронаци призвали к новым репрессиям против «негодных детей»

Вадим Москаленко .  
26.07.2023 18:26
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, геноцид, Дзен, Дискриминация, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Все оставшиеся на территории Украины люди, не разделяющие бандеровскую идеологию, а также их дети и родственники – должны быть подвергнуты жесточайшему остракизму и репрессиям со стороны как киевского руководства, так и фашистской общественности.

Об этом в ходе бандеровского фестиваля «Холодный Яр» заявил бывший депутат Верховной рады, член националистического «Легиона Свободы» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все оставшиеся на территории Украины люди, не разделяющие бандеровскую идеологию, а также их дети...

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«К сожалению, мы стали очень мягкотелыми, и перестали быть справедливыми.

Моя мама мне когда-то рассказывала, что запрещала играться с соседскими детьми, потому что они злодеи. Потому что их дед был злодеем», – пожаловался он.

Бывший депутат призвал распространить похожую практику на неугодных, не поддержавших бандеровскую идеологию.

«Я считаю, что тем, кто прислуживал «Партии регионов» – с ними не надо здороваться. Нашим детям нужно запрещать с ними [их детьми] дружить. Их нужно не обслуживать в магазинах.

Они все должны нести жёсткую ответственность за национальное отступничество. Духовных предателей нации надо карать, их нельзя прощать», – призвал Сиротюк под бурные аплодисменты собравшейся на нацистской сходке публики.

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