«Потому что их родители злодеи» – укронаци призвали к новым репрессиям против «негодных детей»

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Все оставшиеся на территории Украины люди, не разделяющие бандеровскую идеологию, а также их дети и родственники – должны быть подвергнуты жесточайшему остракизму и репрессиям со стороны как киевского руководства, так и фашистской общественности.

Об этом в ходе бандеровского фестиваля «Холодный Яр» заявил бывший депутат Верховной рады, член националистического «Легиона Свободы» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, мы стали очень мягкотелыми, и перестали быть справедливыми. Моя мама мне когда-то рассказывала, что запрещала играться с соседскими детьми, потому что они злодеи. Потому что их дед был злодеем», – пожаловался он.

Бывший депутат призвал распространить похожую практику на неугодных, не поддержавших бандеровскую идеологию.

«Я считаю, что тем, кто прислуживал «Партии регионов» – с ними не надо здороваться. Нашим детям нужно запрещать с ними [их детьми] дружить. Их нужно не обслуживать в магазинах. Они все должны нести жёсткую ответственность за национальное отступничество. Духовных предателей нации надо карать, их нельзя прощать», – призвал Сиротюк под бурные аплодисменты собравшейся на нацистской сходке публики.