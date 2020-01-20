«Потому что томос незаконный» – Филарет рассказал, как ушёл из «ПЦУ»

20.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Томос о предоставлении автокефалии украинским раскольникам оказался совсем не таким, какой получают другие православные церкви, стремящиеся к независимости.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава раскольничьего «Киевского патриархата» Филарет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«6 января 2019 православная церковь получила томос об автокефалии, предоставленный Православной Церкви Украины. Казалось, мы должны бы были расти и объединяться с церквями, у которых не было контакта с Киевским патриархатом, а вышло наоборот: томос разделил Киевский патриархат на две части – на Православную Церковь Украины, у которой есть томос об автокефалии и УПЦ КП, которая вышла из состава ПЦУ.

А вышла, потому что получили не такой томос, как у других православных церквей, которые полностью независимы от Константинопольского патриархата, а ПЦУ получила томос, в котором записано, что она зависит от Константинопольского патриархата.

Потому, видя, что мы не получили того, что хотели, то есть, не получили полной автокефалии, равной с автокефалиями других церквей, мы отозвали свои подписи под так называем Поместным Собором, который проходил 15 декабря 2018 года.

Почему я говорю «так называемый»? Потому что это был собор, который был созван не по уставу УПЦ КП, а по требованию константинопольского патриарха. Он требовал отказаться от Киевского патриархата, и мы пошли на это незаконное решение, потому что собор был не по предписанию Киевского патриархата, но когда увидели, что мы стали зависимыми, то мы отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата.

И сейчас требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого Собора.

Почему оригинал находится в Константинополе – это ж собор Киевского патриархата, потому он должен быть в канцелярии Киевского патриархата, а не Константинопольского», – недоумевает Филарет.

«Почему Константинопольский патриарх так настойчиво добивался и добивается уничтожения Киевского патриархата: потому что патриархат – это действительно независимая православная церковь, а метрополия может быть независимой, как, например, польская, а есть, которые зависимы, и у нас на Украине есть такие две. Одна зависит от Московского патриарха, а другая – ПЦУ – от Константинопольского. А где ж независимая украинская церковь? А её нет. А чтобы была независимой, нужен статус патриархата», – рассуждает раскольник.