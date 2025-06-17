Потренировавшись на Иране, Запад испытает обезоруживающие технологии и на России – Живов
Запад апробировал на Иране стратегию обезоруживающего неядерного удара, которую будет применять в дальнейшем по отношению к России и Китаю.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военблогер, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Израиль впервые использовал стратегию обезоруживающего неядерного удара, но не реализовал в полном объёме. Идея такого удара заключается в том, что с помощью цифрового управления боем, спутниковую разведку, искусственный интеллект и новейшие носители вооружений, можно большую, но рыхлую с точки зрения идеологии и качества управления страну быстро обезоружить от ответного удара.
Таким образом, наносится массированный мощнейший удар по всем ключевым центрам принятия решений, по военным складам, по заглублённым объектам, по хранилищам ядерных боеприпасов с тем, чтобы уже через 2-3 дня страна была вынуждена капитулировать», – отметил он.
По словам обозревателя, стратегию обезоруживающего неядерного удара Запад впоследствии будет применять против стран, которые мешают его экономическим и политическим интересам, и, конечно же, против России и Китая.
«Нужно сделать максимально серьёзные выводы и готовиться.
Мы тоже, как Иран, рассчитываем нормализовать отношения с США. Но пока всё это, как мне кажется, тщетно. Потому что по Ирану они тоже много чего говорили, а в итоге Трамп просто вышел и практически в издевательской форме сказал, что теперь нам не с кем вести переговоры, потому что Израиль всех убил.
Поэтому России трижды внимательно надо посмотреть на эту ситуацию и подумать, возможно, поддержать Иран, чтобы удержать некий баланс. Потому что если за Сирией падёт ещё Иран, как наш дружественный партнёр, то, конечно, России будет тяжеловато», – заключил он.
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