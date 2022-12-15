«Повоюем под Донецком – потом по морозцу двинем в Крым» – украинский лётчик

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Пока не подмёрзнет земля, ВСУ будут перенаправлять свои основные силы на Донецкое и Луганское направления, где в основном городские агломерации, а после – будет бросок по замёрзшей почве в сторону Азовского моря.

С такой «экспертизой» в эфире телеканала 24 выступил украинский военный летчик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Агломерации не подвержены погодным условиям практически везде, от Сватово до Донецка во все стороны практически асфальт, вдоль дорог можно двигаться, погода не влияет сильно. Поэтому боевой потенциал украинских войск сейчас будет перенаправлен в район этих агломераций. То есть – Донецко-Макеевская агломерация. Мы видим последние недели-полторы идет уничтожение военной инфраструктуры в районе Донецка, идет уничтожение военных объектов в районе Горловки. Это Горловско-Енакиевская агломерация. Также работаем в районе Бахмута, удерживаем россиян. Сейчас увеличились определенные оперативно-тактические действия в агломерации в районе Кременная-Рубежное-Северодонецк-Лисичанск и агломерация в районе Сватово. То есть движение дорог от Купянска до Сватово не подвержена погоде», – рассуждал Свитан.

Он добавил, что как только похолодает и почва подмерзнет, ВСУ двинутся в сторону Азовского побережья, чтобы перерезать сухопутную дорогу на Крым.

«Поэтому сейчас, пока не подмерзнет, займемся Донецком, Донецким и Луганским направлением. А потом, как только подмерзнет, как только можно будет начинать движение, наши войска двинутся в сторону Азовского побережья. Это самый оптимальный вариант. Потому что в любую точку Азовского побережья выходим, перерезаем сухопутную дорогу на Крым с Россией. А дальше уже занимаемся Крымом», – сочинял украинский летчик.