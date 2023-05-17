Появились подробности и названа локация уничтоженного «Пэтриот» в Киеве

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Появились подробности, как именно ВС РФ был уничтожен американский ЗРК «Пэтриот» в Киеве.

Так, военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» указывает, что его команде удалось установить точное местоположение зенитной батареи.

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«Как минимум, две пусковые установки находились в аэропорту «Жуляны», куда и попал «Кинжал». Координаты: 50.404161, 30.443186. Ещё одним местом, где была замечена работа украинской ПВО, стали окрестности киевского зоопарка, куда свалились обломки выпущенной ЗУР. Сам комплекс работал в непосредственной близости от Киевского Политехнического университета имени Сикорского. Координаты: 50.452699, 30.459805 Что же касается аэродрома «Жуляны», то в Сеть попали кадры с камеры наблюдения. На видео отчётливо можно разглядеть пуски 32 ракет (итого по 16 на каждую пусковую установку), а также работу ствольной зенитной артиллерии — судя по всему, «Пэтриоты» прикрывала ЗСУ «Гепард». После израсходования боекомплекта раздался взрыв: российский «Кинжал» сумел поразить позиционный район, несмотря на два «Пэтриота» и один «Гепард», – пишет «Рыбарь».

При этом украинская сторона утверждала, что все российские ракеты в ту ночь были сбиты, в том числе шесть «Кинжалов».

Впрочем, американский телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленный источник, сообщил, что «Пэтриот» получил повреждение, а сейчас идет оценка нанесенного урона.

«С учетом появления на CNN информации о повреждении комплекса — если не уничтожение, то хотя бы частичный вывод из строя американских ЗРК можно считать свершившимся фактом. Есть ещё одна интересная деталь: появление настойчивого слуха, что операторы ЗРК могли намеренно выпустить весь боекомплект, чтобы уменьшить радиус взрыва. То есть, по этой версии, они знали о летящем «Кинжале» и специально израсходовали боекомплект, чтобы уменьшить силу последующей детонации. Увы, как было на самом деле, мы не узнаем. Зато мы отчётливо видим, что «Пэтриот» не является супероружием, и его можно и нужно бить. Как и ЗСУ «Гепард», которая уже второй раз не справилась с задачей по прикрытию позиционного района ПВО от российских средств поражения», – подчеркивает Рыбарь».

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, поставленный Украине «Пэтриот» – это одна из первых версий, которую возят на полуприцепах.

«Его особенность в том, что он занимает определенный позиционный район размером примерно два на два километра. Другая особенность — у него было восемь пусковых установок, хотя обычно на батарею приходится две–три. И вот мы увидели отчаянную попытку Patriot сбить «Кинжал», который летел к ним. Они израсходовали весь боезапас. 32 ракеты улетели, не попали. В результате «Кинжал» уничтожил сердце этого Patriot — РЛС и пункт управления. И он стал бесполезен», – сказал Леонков «Известиям».

Он утверждает, что ВС РФ применили тактику, которая была известна еще в 90-х годах.

«Раскрывать детали не буду, но она заставила Patriot вступить в боевую работу. Тем самым был обнаружен позиционный район, где находился Patriot, и по нему был нанесен удар «Кинжалом». Это доказывает, что РЛС «Пэтриота» не смогла определить подлет «Кинжала». И только когда стало ясно, что «Кинжал» уже направляется к ним, они начали отстреливаться. Но Patriot не может сбивать «Кинжалы», 32 ракеты — это очень большой расход. Это говорит о полной неэффективности Patriot по отношению к гиперзвуковому комплексу», – считает аналитик.

Он характеризует запуск сразу 32 ракет как «жест отчаяния, а не действия профессионалов».

Удивился заявлению ВСУ о «Кинжалах» и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы не запускали столько «Кинжалов», сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем, количество этих «украинских перехватов», а кто там действительно управляет американскими комплексами еще большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем», — заявил Шойгу.

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отказался признать поражение ЗРК в Киеве,

«Мы не будем комментировать заявление министерства обороны враждебного государства, больше ничего не буду говорить», – ушел от ответа украинских журналистов Игнат.

Директор музея ПВО Юрий Кнутов говорит, что в уничтожении американского ЗРК первую скрипку сыграли российские противорадиолокационные ракеты.

«Удары по ЗРК наносятся с помощью наших баллистических ракет типа «Искандер», могут также наносится крылатыми ракетами «Калибр», гиперзвуковыми «Кинжалами» или дронами-«камикадзе». Но основу, как правило, составляют наши противорадиолокационные ракеты Х-31П, которые сами наводятся на цели и уничтожают радиолокатор. После того, как радиолокатор выведен из строя уже можно работать и по остальным элементам комплекса — это пусковые установки, пункт управления, средства связи», – рассказал Кнутов «Московскому комсомольцу».

Позднее источник в ВСУ поделились с «Рыбарем» деталями уничтожения «Пэтриот» в аэропорту Жуляны.

«Всего в позиционном районе находилось три пусковые установки. Одна была уничтожена, вторая — серьезно повреждена, но уцелела. Третья пусковая установка избежала урона. Две установки стояли рядом, а третья — за постройкой. Российский «Кинжал» прилетел между установками, но ближе к первой: произошла детонация топлива. Ошмётки первой установки и куски грунта/асфальта изрешетили вторую. Почему третья установка в Жулянах не была задействована и не участвовала в отражении удара (или, как минимум, ее пуски не попали на видео) — вопрос, на который у нас нет ответа», – резюмирует паблик.