Появились позитивные для России новости с фронта

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Новости Украины

Воспользовавшись переброской украинских резервов на юг с Донецкого направления, российские войска смогли добиться здесь успеха.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин, отвечая на вопрос, с чем связаны успехи российских подразделений в районе Донецка на фоне неудач на других участках фронта.

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«Это связано с тем, что для «перемоги» на Херсонское, Николаевское и Запорожское направления перебросили приличные силы из-под Донецка. И вот союзные силы взяли Зайцево, там идут наступательные действия», – сказал аналитик «Известиям».

При этом он отметил, что на других направлениях российские войска находятся в стратегической обороне.

«Мобилизованные уже появились на полигонах ДНР, ЛНР, Запорожья. Они будут стоять во втором эшелоне, пополнять подразделения. Основная часть мобилизованных сейчас находится на полигонах в России, скорее всего, из них будут формироваться новые части и соединения, которые приступят к боевым действиям месяца через два», – прогнозирует собеседник издания.

По его словам, на Купянском направлении российские войска успешно держат оборону и продвижения ВСУ нет.

«Работают ВКС, артиллерия, держат оборону. Три батальонно-тактические группы — это же не просто батальоны, там еще и подразделения усиления. По моей оценке, в каждой такой БТГ примерно по 800 человек и по несколько десятков боевой техники», – добавил Дандыкин.