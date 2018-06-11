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Появились жуткие кадры разваливающегося Львова
Жительница города Львова выложила в сеть видео, демонстрирующее аварийное состояние местных зданий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это улица Чехова. Вот такие у нас хорошие балконы, которые никто не замечает. А нормальные окна, которые действительно нормальные, пластиковые, которые вписываются в интерьер здания, им мешают. А вот такие у нас балконы», – комментирует печальное состояние здания автор видео.
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«А это улица Чупринки [Шухевича]. Какой хороший дом. Очень хороший дом. Внизу – гнилые деревянные окна, а вверху – нормальные, хорошие. Ну, фасад дома, вы сами видите, какой. Это никого не волнует. Волнуют только пластиковые окна сверху», – иронизирует львовянка.
Метки: Львов
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