11.06.2018, Львов, Владимир Гладков
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Галичина, Украина

Появились жуткие кадры разваливающегося Львова


Жительница города Львова выложила в сеть видео, демонстрирующее аварийное состояние местных зданий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это улица Чехова. Вот такие у нас хорошие балконы, которые никто не замечает. А нормальные окна, которые действительно нормальные, пластиковые, которые вписываются в интерьер здания, им мешают. А вот такие у нас балконы», – комментирует печальное состояние здания автор видео.

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«А это улица Чупринки [Шухевича]. Какой хороший дом. Очень хороший дом. Внизу – гнилые деревянные окна, а вверху – нормальные, хорошие. Ну, фасад дома, вы сами видите, какой. Это никого не волнует. Волнуют только пластиковые окна сверху», – иронизирует львовянка.

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