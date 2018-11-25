25.11.2018, Керчь,   Михаил Рябов
 
Крым, Россия, Транспорт, Украина
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Появилось фото перекрытого Керченского пролива

После того, как Россия объявила о закрытии Керченского пролива из-за утренней провокации ВМС Украины, фарватер был перекрыт сухогрузом, что пришвартовался рядом с аркой Крымского моста, под которой обычно проходят корабли.

На фото, опубликованном изданием «Керчь.Инфо», видно, что рядом с сухогрузом дежурят боевые единицы погранслужбы ФСБ России.

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