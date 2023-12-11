Поздно договариваться с наступающей Россией, надо было в прошлом году – Карасев

Анатолий Лапин.  
11.12.2023 18:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине нужно было договариваться с Россией о дипломатическом урегулировании конфликта в прошлом году, когда ВС РФ отступали в Харьковской и Херсонской областях. Теперь же Россия пересидела «контрнаступ» в стратегической обороне и снова вернула себе инициативу на всей линии фронта.

Об этом в эфире интернет-блога Politeka заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно было договариваться с Россией о дипломатическом урегулировании конфликта в прошлом году, когда...

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«Лучше было бы осенью 22-го года остановиться, закрепиться, перейти к стратегической обороне или уже начинать с позиции победителя кампании – не войны, а военной кампании 22-го года, начинать дипломатические переговоры…

Но пошло так, потому что все были воодушевлены подъемом, все думали, что эта цель освобождения всех территорий близко-близко. Было очень много, скажем, такого – и массового подъема, и массового требования. Это массовая цель, политики не могут не учитывать того, что желает общество. Это же в обществе были такие настроения раскрученные, а общество не хотело в этом победном угаре, в этом триумфализме слушать более-менее трезвые рационалистические голоса.

Пришли к тому, что Россия как раз, они ушли в стратегическую оборону, мы пошли в наступление, измотавшись в этом наступлении, оно нас измотало.

И вот, мы сегодня подошли к концу 23-го года в какой диспозиции: они сегодня владеют инициативой на линии фронта, они контролируют поле боя – это надо признать, тут не будем лукавить. Преимущество в воздухе, беспилотниках, оружии, потому что собственный ВПК», – заключил Карасев.

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