Поздравление «братской» Украины с «днём незалежности» от Лукашенко вызвало отклик в Киеве и Москве

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил сегодня «братский украинский народ» с днем независимости.

Текст поздравления опубликован на его официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона. Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше», – написал Лукашенко.

В Киеве поздравления Лукашенко наткнулись на прогнозируемую грубую отповедь. По словам депутата Верховной рады Александра Мережко, «со стороны диктатора это было проявлением политического цинизма».

«Если бы Лукашенко действительно хотел мира, то он обратился бы к кремлевскому диктатору с требованием прекратить агрессию против Украины и немедленно вывести оккупационные войска», — заявил Мережко в комментарии белорусскому оппозиционному изданию «Зеркало».

По его словам, Лукашенко не может быть посредником в мирных переговорах, потому что «Беларусь — соучастник агрессии против Украины».

«Господин Лукашенко имеет сомнительную легитимность. Он — не демократически избранный президент Беларуси, а, по сути, узурпатор», — добавил Мережко.

Поздравления Лукашенко не понравились многим и в России. Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов считает, что белорусский президент «наплевал на своих российских фанатов».

«На днях посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что нападение на Белоруссию будет означать нападение на Россию. Ну, вот Лукашенко и ответил в том плане, что нападения Украины на Россию ничего не значат для РБ», – написал Михайлов в своем тг-канале.

Политолог Андрей Суздальцев расценил поздравление Лукашенко как предательство.

«В тот момент, когда Россия ведет боевые действия на Украине против нацистского режима в Киеве, Минск проводит с Украиной «братание». Фашисты с нацистами всегда найдут общий язык. Поздравление Украине от белорусского руководителя является еще одним доказательством того, что Россия на поле боя одна», – написал он.