«Позорная власть должна уйти» – депутат ОПЗЖ призвал к одновременным перевыборам Рады и президента

02.09.2020, Киев, Игорь Петров

Нынешний созыв Верховной Рады Украины должен быть распущен, потому что принимает такие законопроекты, за которые нельзя голосовать. В отставку следует отправить и президента Зеленского.

Об этом в эфире ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот парламент является позором украинской политики. Этот парламент, его «монобольшинство» – позор украинской политики. Они проголосовали все, что голосовать было нельзя. И мы предполагаем, что они и дальше продолжат такие же позорные голосования», – сказал депутат.

По его мнению, эта власть должна уйти в отставку, а в стране должны быть проведены парламентские и президентские выборы.

«Я считаю, что выборы могут быть и парламентские, и президентские одновременно. И это было бы логично – чтобы эта власть ушла в отставку. И президент, и парламент. И чтобы эта власть была бы перезагружена полностью. И выборы должны пройти одномоментно, это сэкономит и деньги бюджета и это будет удобно избирателям. А самое главное – исключит возможные трения между президентской вертикалью власти и властью парламентской», – считает Ренат Кузьмин.

Зеленский и его команда потеряли доверие избирателей поскольку обманули их, не выполнив ни одного из своих обещаний.

«Мы сегодня столкнулись с ситуацией когда все избиратели, точнее, большая их часть, осознала, что их обманули, банально обманули. Что президент Зеленский, вся его команда когда шли на выборы пользовались риторикой ОПЗЖ и обещали людям то, что люди долго ждут и то, на что люди надеялись.

Зеленский обещал прекратить войну на Донбассе, снизить тарифы, прекратить насильственную украинизацию, изменить языковой закон, привести к власти новую профессиональную команду, много еще чего наобещал и обманул. Причем обманул умышленно, намеренно – когда он это обещал, он заведомо знал, что обещания исполнять не будет.

Он обещал изменить внутреннюю политику государства, он обещал изменить политику внешнюю, изменить государственный курс. Фактически он подхватил политику Порошенко и последовательно продолжает ее, он стал продолжателем политики экс-президента Порошенко, превратившись в Порошенко-2», – заключил Ренат Кузьмин.