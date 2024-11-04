«Практически нереально» – Ермак жалуется, что эвакуированные дети не хотят возвращаться на Украину

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Спустя несколько лет жизни в России эвакуированные из прифронтовых территорий дети не хотят возвращаться обратно на Украину.

Об этом в эфире провластного телеканала «1+1» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская Федерация прячет детей?», – спросила ведущая.

«Да. Она прячет. Она делает всё, чтобы изменить им жизнь. Кого-то усыновляет, кому-то меняют имена и фамилии. Они постоянно с этим работают. И с детьми труднее. Потому что несколько лет – и это [вернуть их] становится практически нереальным», – врал и жаловался Ермак.

Однако опытная ведущая-пропагандистка не дала чиновнику завалиться на «скользкой» теме, перебив вопросом о помощи западных «партнёров».