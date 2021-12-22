Практически все подхватившие «омикрон» россияне имели иммунитет

Источником распространения нового коронавирусного штамма в России стали граждане, вернувшиеся из ЮАР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой» интервью заявила главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос о россиянах, у которых обнаружен новый штамм.

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«Это российские граждане, которые, по собственной инициативе, отправились отдыхать в ЮАР, где их и застало сообщение о том, что Южно-Африканская Республика является эпицентром распространения нового варианта коронавируса с определенными особенностями. Учитывая то, что россияне срочно захотели вернуться домой, было принято решение о том, что все возвращающиеся из стран риска (это и ЮАР, и ряд государств, граничащих с ней), должны находиться на изоляции. И это не самоизоляция дома, а – изоляция в обсерваторе, специально подготовленных медучреждениях», – рассказала Попова.

По ее словам, этих людей обследовали лабораторно в ежедневном режиме, и в течение первых нескольких дней у 16 человек был выявлен «омикрон», еще у четырех штамм «дельта», а у двух – грипп АH3N2.

«Практически, все вернувшиеся в Российскую Федерацию наши граждане, у которых подтвержден «омикрон», имели иммунитет, 7 из них были переболевшими, 11 были привиты разными вакцинами. Ну, и один, понятно, был привит и имел в анамнезе заболевание. Все пациенты чувствуют себя хорошо, заболевание прошло достаточно спокойно, под медицинским наблюдением, никаких проявлений тяжелого течения выявлено не было», – отметила глава Роспотребнадзора.

Она уточнила, что всего 41 пациент с новым штаммом, а ситуация находится под контролем.