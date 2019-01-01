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01.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Киев, Политика, Украина
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Пранкеры сообщили Кличко о пьяном Порошенко под столом

Известные российские пранкеры Вован и Лексус дозвонились до мэра Киева боксера Виталия Кличко и представились украинским премьером Владимиром Гройсманам. Поначалу Кличко не догадался о розыгрыше и начал перечислять новогодние пожелания главе Кабмина.

«Ну а мы тут пьяного Петра Алексеевича из-под стола вытаскиваем», – сообщил «Гройсман», после чего на обратном конце провода наступила тишина.

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Спустя несколько мгновений Кличко все понял.

«Поздравляю вас, пранкеры, с Новым годом! Желаю, чтобы все велись на ваши разводы… Без вас жизнь, честно говоря, скучна», – сказал градоначальник.

«Тепло-то дали, не мерзнете?» – уточнили пранкеры.

«Не дождетесь! Приезжайте в Киев – будете очень удивлены – насколько красивый город», – похвалился Кличко.

«Нас предупредили, что запретили приезжать», – пожаловались пранкеры.

«Военное положение уже закончилось», – заверил Кличко.

«Нет, нам СБУ запретило – мы угрожаем, за пранк Порошенко – они обиделись», – уточнили собеседники.

«Хорошо, будем высылать видеосообщения, будете наблюдать», – нашелся Кличко.

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