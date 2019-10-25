Правительство ДНР получило серьёзное предупреждение

25.10.2019, Донецк, Максим Карпенко

Целый ряд предупреждений в адрес руководства правительства ДНР прозвучал на состоявшемся накануне съезде Общественного движения «Донецкая республика».

Об этом говорится в сообщении донецкого телеграмм-канала «ОгоNews», который комментирует озвученные на съезде призывы главы республики Дениса Пушилина активизировать борьбу с коррупцией и приложить больше усилий для развития экономики республики без оправданий и ссылок на продолжающиеся боевые действия и блокаду.

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Упомянул о деятельности Совмина и глава Центрального исполкома движения Алексей Муратов.

«Когда 22 августа этого года в центре Донецка было поднято знамя России, мы наконец-то ощутили, что наша цель близка, мы скоро вернемся Домой, к Родине-матери, с которой будем вместе строить наше будущее. Но вернуться в Россию мы должны не с протянутой рукой, как стоит Украина перед Евросоюзом.

Донбасс всегда был промышленным сердцем России, и сегодня мы должны выстраивать нашу республику, развивать нашу экономику, прорывать эту экономическую блокаду, уходить от посредников, заключать прямые договора с контрагентами.

У меня «вырезали» материалы о работе правительства, но хотелось бы сказать стихами. «В пустой возне пройдут недели, по полкам вещи – высший сорт. Уже к другой стремишься цели, жизнь променявшей на комфорт. И странно, что изныл от скуки, что свет из глаз твоих исчез. Как жаль, что ты уже не Пушкин, а респектабельный Дантес».

Человек счастлив по-настоящему именно тогда, когда занимается любимым делом, когда его мысли, его слова, дела в гармонии», – заявил Муратов.

«Мягко, в прямом смысле в лирической форме, с трибуны съезда правительству ДНР во главе с Александром Ананченко дали понять, что результат деятельности «совмина» «далёк от идеала». Более того, прозвучал чёткий месседж – Правительство отныне «находится под микроскопом», и более заниматься «работой на своё усмотрение» ему никто не позволит. Чем это окончится в итоге, «будем посмотреть», но начало (надеемся) процесса прекращения бесконтрольной деятельности «кабинета Ананченко», похоже, положено», – отмечается в комментарии «ОгоNews».