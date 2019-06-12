Правительство Гройсмана создало кормушку для надзирателей за свободой совести

12.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

По представлению Минкульта Кабинет министров Украины создал Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 12 июня, сообщает Правительственный портал.

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Госслужба по этнополитике и свободе совести является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через Министерство культуры. В свою очередь, Минкультуры поручено в трехмесячный срок разработать положение о данной службе, а Министерству финансов – изменения в госбюджет для ее финансирования.

Как указано в пояснительной записке, на начало нынешнего года зафиксировано порядка 200 “горячих точек” в 17 областях Украины, тогда как в 2014 году их количество не превысило трех десятков. Большая часть конфликтов – религиозные. В перепалки, и не всегда только теологические, чаще всего вступают прихожане Украинской православной церкви и ПЦУ.

Под новую госслужбу Минкульт запросил дополнительное финансирование в размере 25 млн гривен. Около 15 млн пойдет на зарплаты. Всего в штатном расписании предусмотрено 57 окладов (то есть, средняя зарплата – около 22 тысяч гривен в месяц). Остальные деньги собираются потратить на мебель, канцелярию и хозяйственные товары.

Размещаться данная Госслужба на условиях аренды будет по адресу: ул.Прорезная, 15, в Киеве. Госслужбе по этнополитике и свободе совести установлен лимит легковых автомобилей в размере одного для центрального аппарата. Предельная численность сотрудников – 57 человек, из которых 51 госслужащий.