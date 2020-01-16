Правительство Украины день и ночь пашет на транснационалов – Карасев

16.01.2020, Киев, Игорь Петров

В украинскую власть попали люди, которые представляют интересы международного капитала и думают только о своей карьере в рамках глобального финансового капитализма.

Об этом в беседе на телеканале 112 Украина заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министры, которые были в правительства Яценюка, остались. А если бы Клинтон выиграла выборы, то, может, Яценюк работал бы в МВФ. Это транснациональная элита. Они не связаны с Украиной.

Если ты международная компания, ты работаешь на международном рынке, ищешь какие-то контракты, связи. Нынешние национальные элиты больше привязаны к мировым центрам влияния, чем к своим центрам влияния.

Избрали еврооптимистов – потому что они свои. Неважно, избрали ли их или пристроили. Эти люди ориентированы не на страну, они ориентированы на свою будущую карьеру в рамках глобального финансового капитализма.

Они работают на капитал. Западный», – резюмировал Карасев.