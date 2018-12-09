Правительство Украины: России надо дать ногой в пах или тарелкой в ухо

09.12.2018, Киев, Владимир Гладков

У Украины и ее западных союзников «очень много средств», чтобы остановить Россию, претендующую на контроль над всем Азовским морем.

Об этом в интервью телеканалу «Эспрессо» заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Демаркации нет и не было», – отметил Тука, комментируя ситуацию вокруг Азовского моря.

«То есть, кто быстрее взял больший кусок моря, того и море?» – уточнила журналистка.

«Фактически, абсолютно так. Россия, пренебрегая всеми международными нормами, так себя и ведёт. Извините, хамло, пока не получит по зубам, никогда не останавливается. Просто по зубам можно давать разными способами, не обязательно кулаком в челюсть – можно ногой в пах, а можно тарелкой в ухо. Можно санкциями, можно политической блокадой – средств очень много», – заявил украинский чиновник.

«Когда я говорю «дать в зубы» – это фигуральное выражение», – поспешил объясниться Георгий Тука.