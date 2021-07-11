Правосечка рассказала, как приручить Донбасс

11.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

У подавляющего большинства жителей Донбасса нет никакой идеологической тоски по Украине – а есть лишь желание закончить войну и получить комфортную жизнь.

Это в эфире телеканала «Магнолия» признала руководитель пресс-службы запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» Дана Виноградова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». «О Донбассе, вы туда ездите и видите местных жителей и как вы чувствуете, они относятся к украинской армии – они встречают с цветами или ненавидят, или улыбаются, а в кармане держат дулю?» – спросил ведущий.

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«Потребительски они относятся, если мы говорим о большинстве», – ответила национашлистка.

По её словам все жители Донбасса, у которых была проукраинская позиция, давно либо в «волонтёрах», либо в добробатах.

«Если, скажем, та сила, которая кормит их там, решает их бытовые проблемы, то это хорошие», – объяснила Виноградова.

«Любая сила?» – уточнил ведущий.

«Любая, то есть были бы на нашем месте солдаты НАТО, если бы они вели себя, также, то тоже было бы положительное отношение. Если бы была террористическая группировка ЛДНР, то так же было бы позитивное. То есть, большинство людей там не имеют какой-то чёткой идеологической позиции, не имеют своего философского видения… Когда мы говорим о позиции потребителя, если это государство или эта сила их кормит, решает их бытовые проблемы, создаёт для них комфортные условия, то они примут её, под каким бы знаменем она бы не была. Соответственно, если украинское государство обеспечит их минимальные нужды, то для них оно нормальное, терпимое и понятное», – рассказала бандеровка.

Отметим, ранее подельник Виноградовой по «Правому сектору» заявил, что привить Донбассу любовь к Украине можно только «прикладом по зубам».