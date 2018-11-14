Правосеки требуют наказать голосовавших на выборах в ЛДНР

14.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Все жители Донбасса, проголосовавшие на выборах в ДНР и ЛНР, являются участниками преступной группировки и должны нести уголовную ответственность.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявила член радикальной неонацистской группировки «Правый сектор» Дана Виноградова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я считаю, что согласно закону Украины они являются предателями. С точки зрения патриотизма и национального видения они также являются предателями. С правовой точки зрения они являются пособниками преступников, потому что они выполняли вместе с ними преступные действия, направленные на государственную измену. Никто под дулами автоматов людей на эти выборы не гнал, они шли по собственной воле и приобщались к преступным действиям других людей, то есть они фактически стали соучастниками преступления.

Если говорить о преступлении, то я не вижу тут индивидуальной вины, я вижу групповую вину. Потому что преступление совершено большой группой лиц, это большая преступная группировка, где распределены роли руководителей и исполнителей. Эти люди выполняют криминальную роль в легитимации своих Пушилиных и Пасечников», – сказала она.

Также националистка обвинила жителей республик в смерти напавших на Донбасс украинских боевиков.

«Я вам скажу, как человек, который имеет непосредственное отношение к ДУК «Правый сектор», к военным, добровольцам и погибшим, за которых до сих пор болит сердце, что не считаю этих голосующих жертвами. Я считаю жертвами сынов Украины, которые погибли за Украину вследствие действий этих винтиков в этой машине.

Души мы вернуть не сможем. На этой территории будет установлен закон, и хотят они этого или нет, но они будут подчиняться украинскому законодательству так же, как подчиняются законодательству псевдореспублик», – заключила Виноградова.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление заместителя председателя Верховной Рады, депутата от «Самопомощи» Оксаны Сыроед о том, что после проведенных в ЛДНР выборов Украина должна отказаться от выполнения Минских договоренностей и изолировать территорию республик Донбасса заборами и рвами, полностью исключив перемещение людей.